Эдуард Ханок подал в суд на Ядвигу Поплавскую

tut.by . Весь апрель, май и июль 2017-го Эдуард Ханок намеревался подать в суд на Ядвигу Поплавскую. То готовил иск, то передумывал, то опять менял свое мнение. Недавно композитор набрался решимости и все-таки отправил исковое заявление в Верховный суд. Об этом он сообщил





— Я не собираюсь сводить счеты. Я добровольно взял на себя функции выполнять наказ Лукашенко, который как-то сказал: «Если мы не будем исполнять законы, мы будем жить по понятиям».





В суде, рассказывает Эдуард Ханок, он намеревается защитить свою честь и достоинство, а также отстоять право на имя.





Пока он подготовил иск только в адрес Ядвиги Поплавской, однако заявляет о своем намерении также судиться с артистами Анатолием Ярмоленко, Александром Солодухой и музыкальным продюсером Русланом Стариковским.





— Все эти люди должны ответить за свои слова. Хватит церемониться, — эмоционально говорит Ханок. — Все, что они делают, не относится к закону. У меня есть документальные доказательства, что их поступки несовместимы с законом об авторских правах.





По словам композитора, на протяжении нескольких месяцев он собирал высказывания названных артистов в интервью, а также видео их концертов, «которые убедительно доказывают, что они меня не объявляют».





— При исполнении «Малиновки» ни разу не объявили, что эту песню написал я. Поэтому считаю, что они присвоили их себе. Если вы лет пять будете не объявлять автора песни, то она будет ассоциироваться с тем, кто ее исполняет. Поэтому все и считают, что она «Сашина песня», песня «Верасоў», «наша песня». Это грубое нарушение права на имя. Такая же история и у Ярмоленки с «А я лягу, прылягу».





— Чем было спровоцировано ваше решение идти в суд?





— Если тебя сильно обидели, ты должен по возможности снять эту обиду. Иначе это станет началом твоих болезней. Если у меня есть возможность, то я хочу это сделать. Люди не понимают чужих побед: «Да подумаешь, не объявил». Один раз — ладно. Но когда твое имя наглым образом вычеркнули…





Как сообщила консультант пресс-службы Верховного Суда Анастасия Шильвян, исковое заявление Ханка поступило в Верховный суд для рассмотрения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.









Два года назад Ханок уже конфликтовал с Ядвигой Поплавской. В апреле 2017 года он запретил ей использовать музыку пяти своих песен («Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы») до решения спорных вопросов, мотивировав это неуважением к его личности (например, на вечере памяти Александра Тихановича не называлась его фамилия) и нарушениями авторских прав (не был заключен безвозмездный или возмездный договор, который позволял использовать его песни).





В мае того же года Ханок отказался подавать в суд. Свою позицию он аргументировал тем, что «белорусские суды не готовы к таким процессам. Это бессмысленно — как морально, так и материально. Деньги, которые я хотел получить, должны были пойти детям, больным онкологией. Но мне сказали, что исполнители присылают такие суммы, что мне стыдно будет смотреть в глаза этим детям».





В июле 2017 года он опять передумал, стал собирать документы, но так и не дошел до суда.





Год спустя конфликт, казалось бы, был решен. Ханок передал продюсерскому центру «Спамаш» права на четыре песни, которые раньше пели Ядвига Поплавская и Александр Тиханович: «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха» и «Счастливый случай». После этого их смогли исполнять все, кому разрешат продюсеры центра.





Но один суд все-таки состоялся. В июле 2018 года Ханок подал в суд на ОНТ и выиграл его. В иске композитор заявил, что телеканал нарушил его права на имя, и попросил взыскать 980 рублей в качестве морального вреда. Верховный суд согласился с этим, но снизил денежную компенсацию почти вдвое.





Поводом для иска стал вечер памяти Александра Тихановича, который снимался телеканалом ОНТ, вышел в эфир 10 февраля 2017 года. Спустя два дня, 12 февраля, запись концерта была размещена на официальном канале ОНТ в YouTube. На вечере прозвучали четыре песни на музыку Ханка. Но в описании к записи концерта, выложенной на YouTube, отсутствовало упоминание о композиторе.



