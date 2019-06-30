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Посреди лета городской пляж Браслава закрыли, чтобы… подготовить его к лету

01.07.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одном из главных курортов Беларуси, в Браславе, подготовку к купальному сезону завершат лишь к первой половине июля, сообщает местный райисполком.

Сообщается, что в Браславском районе есть 3 места массового отдыха в весенне-летний период. Однако одно из этих мест, городской пляж Браслава, так и не получил допуск на летний сезон в связи со строительными работами, пишет "Наша Нива".

Сейчас там устанавливают кабинки для переодевания, оснащен пирс, монтируется ограждение, игровое оборудование.

Планируется, что пляж откроют в первой половине июля.

 
 
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На одном из главных курортов Беларуси, в Браславе, подготовку к купальному сезону завершат лишь к первой половине июля, сообщает местный райисполком.
 
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