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Президент Армении посетил технопарк Минска
01.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Армении в ходе рабочего визита в Беларусь посетил Парк высоких технологий в Минске, сообщает телеканал «МИР 24». Наибольшее впечатление на Армена Саркисяна произвел мотоцикл, действующий в виртуальной реальности/
Саркисяну представили высокотехнологичные решения и разработки в различных сферах. Большая их часть уже применяется в медицине, сельском хозяйстве, экологии, досуге. Также глава государства ознакомился с проектами и продукцией компаний-резидентов технопарка.
«Опыт Беларуси должен заинтересовать Армению, если мы хотим содействовать развитию искусственного интеллекта. Армения и Беларусь – партнеры и могут сотрудничать в этой сфере. Мы должны пригласить белорусских коллег к нам для обмена опытом. Сегодня искусственный интеллект, высокие технологии везде: нет ни оной сферы, где можно действовать без использования технологий. Ведь они предлагают нам неожиданные решения», – отметил Саркисян.
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Армен Саркисян испытал мотоцикл, действующий в виртуальной реальности, ознакомился с высокотехнологичными разработками, которые уже применяется в медицине и...
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