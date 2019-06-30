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Президент Армении посетил технопарк Минска

01.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Армении в ходе рабочего визита в Беларусь посетил Парк высоких технологий в Минске, сообщает телеканал «МИР 24». Наибольшее впечатление на Армена Саркисяна произвел мотоцикл, действующий в виртуальной реальности/

Саркисяну представили высокотехнологичные решения и разработки в различных сферах. Большая их часть уже применяется в медицине, сельском хозяйстве, экологии, досуге. Также глава государства ознакомился с проектами и продукцией компаний-резидентов технопарка.

«Опыт Беларуси должен заинтересовать Армению, если мы хотим содействовать развитию искусственного интеллекта. Армения и Беларусь – партнеры и могут сотрудничать в этой сфере. Мы должны пригласить белорусских коллег к нам для обмена опытом. Сегодня искусственный интеллект, высокие технологии везде: нет ни оной сферы, где можно действовать без использования технологий. Ведь они предлагают нам неожиданные решения», – отметил Саркисян.

В Парке высоких технологий Беларуси работают около 570 компаний, которые занимаются разработкой программ, компьютерных игр, мобильных приложений, консультациями в сфере IT.


 


 



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Теги: Минск
 
 
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Армен Саркисян испытал мотоцикл, действующий в виртуальной реальности, ознакомился с высокотехнологичными разработками, которые уже применяется в медицине и...
 
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