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Соболенко и Саснович проиграли на старте Уимблдона
Источник материала: Интерфакс
Арина Соболенко и Александра Саснович проиграли в первом же круге одиночного разряда Уимблдонского турнира.
В понедельник Соболенко проиграла 141-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой из Словакии – 2:6, 4:6.
Саснович была слабее экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии – 4:6, 5:7.
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Арина Соболенко и Александра Саснович проиграли в первом же круге одиночного разряда Уимблдонского турнира. В понедельник Соболенко проиграла 141-й ракетке мира...
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