Соболенко и Саснович проиграли на старте Уимблдона

Источник материала: Интерфакс

Арина Соболенко и Александра Саснович проиграли в первом же круге одиночного разряда Уимблдонского турнира.

В понедельник Соболенко проиграла 141-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой из Словакии – 2:6, 4:6.

Саснович была слабее экс-первой ракетки мира Симоны Халеп из Румынии – 4:6, 5:7.



Помимо Соболенко и Саснович, в стартовом круге Уимблдонского турнира принимают участие Виктория Азаренко и Вера Лапко.