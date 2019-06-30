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Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый историко-культурный комплекс символически открыли в Марьиной Горке накануне 75-й годовщины со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На торжественную церемонию «Аллеи воинской славы» собрались десятки местных жителей, военные и воины-интернационалисты. Комплекс возвели в честь памяти защитников Отечества.
Александр Пранович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
На территории комплекса установили памятные доски с именами героев Советского Союза – уроженцев Пуховичского района, а также военную технику, которая находилась на вооружении местных воинских объединений.
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Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке
Новости Беларуси. Новый историко-культурный комплекс символически открыли в Марьиной Горке накануне 75-й годовщины со Дня освобождения Беларуси от...
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