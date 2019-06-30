ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

01.07.2019 21:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый историко-культурный комплекс символически открыли в Марьиной Горке накануне 75-й годовщины со Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

На торжественную церемонию «Аллеи воинской славы» собрались десятки местных жителей, военные и воины-интернационалисты. Комплекс возвели в честь памяти защитников Отечества.

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Александр Пранович, председатель Пуховичского районного Совета депутатов:
Аллея еще даже не успела открыться, а здесь уже ежедневно были дети, любовались техникой. Я думаю, будет использоваться как место отдыха для нашего города, для нашего населения.

На территории комплекса установили памятные доски с именами героев Советского Союза – уроженцев Пуховичского района, а также военную технику, которая находилась на вооружении местных воинских объединений.

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Памяти защитников Отечества. Историко-культурный комплекс «Аллея воинской славы» открыли в Марьиной Горке

Люди в материале: Александр Пранович
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый историко-культурный комплекс символически открыли в Марьиной Горке накануне 75-й годовщины со Дня освобождения Беларуси от...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М2 под Минском дерево упало на дорогу: движение было заблокировано
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика