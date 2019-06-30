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На трассе М2 под Минском дерево упало на дорогу: движение было заблокировано
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На трассе М2 «Минск – Национальный аэропорт «Минск» рядом с деревней Королев Стан от порыва ветра сломалось дерево – оно упало на дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все полосы в направлении столицы были заблокированы. Водители объезжали препятствие по разделительной полосе.
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Новости Беларуси. На трассе М2 «Минск – Национальный аэропорт «Минск» рядом с деревней Королев Стан от порыва ветра сломалось дерево – оно упало на дорогу,...
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