На трассе М2 под Минском дерево упало на дорогу: движение было заблокировано

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На трассе М2 «Минск – Национальный аэропорт «Минск» рядом с деревней Королев Стан от порыва ветра сломалось дерево – оно упало на дорогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все полосы в направлении столицы были заблокированы. Водители объезжали препятствие по разделительной полосе.



