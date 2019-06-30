Путин посетил церемонию закрытия II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортивный праздник мирового уровня. В Минске театрализованным шоу закрылись II Европейские игры, передает телеканал «МИР 24».

На стадионе «Динамо» присутствовал и президент России Владимир Путин, он прибыл по личному приглашению Александра Лукашенко. По словам лидера Беларуси, эти игры «были торжеством ярких незабываемых впечатлений и сильных эмоций».

Ранее состоялась неформальная встреча Лукашенко, Путина и Рахмона. Президент Беларуси прокатил гостей по своей резиденции на гольф-каре, а затем главы трех государств устроили чаепитие на природе. Серьезных разговоров не вели – отдыхали, шутили и ели фрукты.

На закрытии игр присутствовали также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Армении Армен Саркисян.