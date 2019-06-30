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Россия произведет не более 60 ракет "Авангард", так как не решила проблемы с углеволокном - американские СМИ

01.07.2019 21:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В России, как ожидается, произведут не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как не смогли найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, сообщает в понедельник американский телеканал CNBC со ссылкой на данные из доклада разведки США.

"Ожидается, что они не произведут более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей", - сказал телеканалу источник, знакомый докладом.

В то же время, в США полагают, что к 2020 году "Авангард" будет стоять на боевом дежурстве, так как это - приоритетный проект. В сообщении на сайте CNBC говорится, что "Москва сделала своим приоритетом программу "Авангард", и поэтому это оружие, как ожидается, достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 году, считают люди, знакомые с содержанием доклада разведки США".

Телеканал отмечает, что "это будет существенным шагом, который позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай".

CNBC напоминает, что в октябре прошлого года сообщал о проблемах с поставками углеволокна для ракет. Речь идет о материале, который бы выдерживал экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях.

"Согласно докладу американской разведки, подготовленному месяц назад, Кремлю все еще не удалось найти альтернативное углеродное волокно", - подчеркивается в сообщении.

21 июня командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев на выпуске офицеров в военной академии РВСН подтвердил, что новые ракетные комплексы стратегического назначения "Авангард" заступят на боевое дежурство в конце этого года под Оренбургом.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сообщил о начале серийного производства нового российского оружия - ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

5 июня в департаменте информации Минобороны РФ сообщили, что РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

"До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76% и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - отмечалось в сообщении.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

 
 
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В России, как ожидается, произведут не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как не смогли найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками,...
 
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