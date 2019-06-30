Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом за нежелание фильтровать всю запрещенную информацию

Источник материала: Интерфакс

Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется, что компания Google начнет выполнять российское законодательство о фильтрации контента и компанию не придется штрафовать.

"Сейчас речь идет об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещенной информации осуществляется им в пределах 70% - они достигли почти 80%, а потом расслабились - надеюсь, что к моменту, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации до почти 100%, и их не придется штрафовать", - сказал Жаров в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

По словам Жарова, "когда законодательное давление исполнительных органов перевешивает, тогда они (компании, подобные Google) начинают выполнять законодательство, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб.

Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания удаляет 80% ссылок на незаконный контент. Он выразил уверенность, что ведомство добьется 100%-ной фильтрации.