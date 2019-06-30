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Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.

01.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 июня 2019 20:24 2103

Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.

Автор: Эдуард Кидяев.

29 июня, в субботу, в Солигорске состоится районный велопробег, посвященный 75-ой годовщине Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 95-летию основания Солигорского района. Организатором соревнований выступает Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района.

Регистрация участников и старт велопробега пройдет возле Дворца культуры г. Солигорска с 9.00 до 9.40. Построение и торжественное открытие в 9.45. Начнется велопробег в 10.00.

Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.

Участники велопробега проедут по маршруту: Центральная площадь (здание райисполкома) – ул. Козлова – ул. Горького – Метявичское шоссе – д.Зажевичи (памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны) – д. Корысть – д. Тесово – д. Погост (мемориал танк Т-34) – автодорога Р55 – д.Чижевичи – ул. Октябрьская – ул. Ленина – центральная площадь (финиш).

К участию приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь велосипед в исправном состоянии. Участников велопробега в честь 75-ой годовщины Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ждут памятные сувениры от организаторов.

Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.

Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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25 июня 2019 20:24 2103 Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в...
 
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