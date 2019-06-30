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Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.
01.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 июня 2019 20:24 2103
Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.
29 июня, в субботу, в Солигорске состоится районный велопробег, посвященный 75-ой годовщине Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 95-летию основания Солигорского района. Организатором соревнований выступает Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района.
Участники велопробега проедут по маршруту: Центральная площадь (здание райисполкома) – ул. Козлова – ул. Горького – Метявичское шоссе – д.Зажевичи (памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны) – д. Корысть – д. Тесово – д. Погост (мемориал танк Т-34) – автодорога Р55 – д.Чижевичи – ул. Октябрьская – ул. Ленина – центральная площадь (финиш).
Информационный отдел «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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25 июня 2019 20:24 2103 Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в...
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