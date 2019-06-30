Велопробег в честь ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РБ пройдёт в Солигорске 29 июня.

29 июня, в субботу, в Солигорске состоится районный велопробег, посвященный 75-ой годовщине Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 95-летию основания Солигорского района. Организатором соревнований выступает Физкультурно – спортивный клуб Солигорского района. Регистрация участников и старт велопробега пройдет возле Дворца культуры г. Солигорска с 9.00 до 9.40. Построение и торжественное открытие в 9.45. Начнется велопробег в 10.00.

Участники велопробега проедут по маршруту: Центральная площадь (здание райисполкома) – ул. Козлова – ул. Горького – Метявичское шоссе – д.Зажевичи (памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны) – д. Корысть – д. Тесово – д. Погост (мемориал танк Т-34) – автодорога Р55 – д.Чижевичи – ул. Октябрьская – ул. Ленина – центральная площадь (финиш).



К участию приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь велосипед в исправном состоянии. Участников велопробега в честь 75-ой годовщины Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ждут памятные сувениры от организаторов.

