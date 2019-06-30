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«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

01.07.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жаркий понедельник в Гомеле, а столбик термометра в областном центре сегодня, 1 июля, поднимался до 35 градусов, завершился буйством стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь с грозой и ураганными порывами ветра длился меньше часа. Но этого хватило, чтобы обеспечить работой спасателей и коммунальщиков до утра. В МЧС поступила информация как минимум о 120 поваленных деревьях.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

В центре города они повредили несколько автомобилей и на некоторое время даже преградили подъезд к Больнице скорой медицинской помощи. Экстренные службы оперативно освободили дорогу.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

Стояли с другом под крылом больницы, спрятались от дождя. Только начинался, ветер с пылью в глаза был. Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает уже на машины.

Отошли – через пять минут падает следующее дерево.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

Приехал к матери в больницу. Поднялся ветер – дерево упало на машину. Лобовое стекло побито.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Жаркий понедельник в Гомеле, а столбик термометра в областном центре сегодня, 1 июля, поднимался до 35 градусов, завершился буйством...
 
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