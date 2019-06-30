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Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

01.07.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля – одна из самых важных дат в истории современной Беларуси. В преддверии Дня Независимости и в дни 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков по всей стране проходит масштабная акция памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К подножиям монументов в честь героев Великой Отечественной уже легли тысячи букетов и венков. Белорусы в эти дни приходят не только к крупным мемориалам. Без внимания стараются не оставить ни одно воинское захоронение. О памяти на века – материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

II Европейские игры уже часть истории. Спортсмены подводят итоги. Так, два золота и бронзу на пару завоевали супруги Гончаровы. Едва завершив выступления на континентальном форуме, спортсмены вливаются в еще один не менее важный для страны марафон – марафон памяти, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Без преувеличения. Дата, трепетная для каждой семьи.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Анна Гончарова, чемпионка в синхронных прыжках на батуте II Европейских игр:
Мы всё помним. Это очень важно для нового поколения, для тех, кто жил в то время. Нельзя забывать Победу, которая очень важна для нашего народа.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Владислав Гончаров, чемпион по прыжкам на батуте II Европейских игр:
В первую очередь, это возможность для нас выступать под своим собственным флагом, защищать страну в спортивной сфере. Это немалую часть играет в нашей жизни. Я думаю, как и для любых других людей.

Патриотические знаковые места согреты теплом воспоминаний и заботы по всей стране. Ведь за каждым каменным постаментом – леденящая душу история подвига.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Памятник белорусским партизанам в Минске открыли в 2006-м. В Великую Отечественную более полумиллиона народных мстителей в лесах, болотах, порой с семьями приближали победный 1945-й как могли. 11 тысяч вражеских эшелонов именно они отправили под откос. Женщины и дети каждый раз, рискуя собственной жизнью, отправлялись в разведку.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Скульптура семьи партизан, возвышающаяся на 21-метровой высоте, буквально кричит миру – помните, чтобы не повторилось.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Для молодежи это очень важно, потому что важно сохранять нашу историю, историю этого великого подвига. Все-таки сейчас будем праздновать Победу – 75 лет. Мы должны быть благодарны этим людям за наше мирное небо, за возможность реализовать самого себя.

Для сотрудников редакции издательского дома «Беларусь сегодня» прийти сюда особенно важно. Вместе с Национальным архивом они создали беспрецедентный проект. Тысячи томов – машинно- и рукописных свидетельств о партизанской жизни оцифрованы. Интернет-портал – онлайн мемориал – теперь доступен всем.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Расширенный поиск позволит по крупицам: по году и месту рождения, наградам и участии в партизанских соединениях – найти родственника, который до сих пор числился в списках пропавших без вести. По крайней мере, это даст зацепку.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
На сегодняшний день там более 35 тысяч человек уже есть героев. На них отсканированы наградные листы. Всего награжденных около 80 тысяч, в партизанских соединениях было. В перспективе будет создана на основе учетных карточек общая база партизан-подпольщиков – это больше 400 тысяч человек.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

И это лишь одна из историй, которая легла в основу документального фильма «Говорит немая память». Его авторы проехали тысячи километров, разыскали последних очевидцев военных событий. Десятки обелисков, известные и неизвестные, из 8,5 тысяч существующих, посвященных войне, стали отправной точкой журналистского расследования. Истории судеб, хронология действий и закулисье самой успешной наступательной операции в истории военной доктрины – «Багратион». 3 июля на нашем телеканале.

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

А этот монумент установлен на месте бывшего лагеря военнопленных. Конвейер смерти «Шталаг-352» немцы расположили близ деревни Масюковщина на окраине Минска. По разным данным, здесь от истощения, болезней и издевательств погибло почти 80 тысяч узников. По словам очевидцев, немцы землю укатывали танком, а она продолжала дышать.

Об одной из самых трагических страниц истории теперь всем расскажет этот книжный памятник на трех языках: белорусском, русском и английском. Здесь уникальные факты и фотографии.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Масса людей, очень много погибло людей. Как об этом не говорить? Чтобы знать, помнить и не допустить того, что случилось в годы Великой Отечественной войны.

Неслучайно сюда приходят люди, кладут цветы и просто молчат. Боль в груди от тех событий просто не передать словами.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что не только наше поколение, но и всегда белорусский народ будет помнить о тех жертвах, которые он отдал на алтарь Отечества для того, чтобы отстоять и защитить нашу Родину.

Мой отец воевал, участвовал в освобождении Варшавы, участвовал во взятии Берлина.

Охватить все воинские захоронения, даже в самых отдаленных уголках, – это душевный порыв молодых белорусов. Полевые цветы школьники сегодня возложили к обелиску неподалеку от деревни Леплевка.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

К началу войны здесь располагался детский дом. В первые дни оккупации воспитанников не успели эвакуировать. Многие из них в течение года умирали от голода и болезней. Остальных осенью 1942-го фашисты вывезли в лес и расстреляли. За один день погибли 53 ребенка.  

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Антон Мегель, житель городского поселка Домачево: 
Когда я прихожу сюда, я чувствую, что у меня внутри что-то колотится. Я как будто вижу тот ужасный момент со стороны, когда детей поставили в лесу и просто расстреляли. Безжалостно и хладнокровно. Ужасно и страшно смотреть на это.

Когда ты сюда приходишь, ты понимаешь, что сейчас очень хорошо нам живется. Нужно ценить то, что имеешь.  

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Молодежь ухаживает за памятниками, следит за ними. Очень важно не потерять эту традицию, эту ниточку и передавать из поколения в поколение.

Память воинов-освободителей, павших в боях под Гомелем, сегодня почтили в поселке Ченки. В братской могиле здесь нашли упокоение 2774 солдата. Все они участники ожесточенных боев при форсировании реки Сож.  

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Доминик Кузьмич, учащийся средней школы № 62 Гомеля:
У меня очень много родственников воевало здесь, на реке Сож. Они в первый раз переправлялись на лодке, чтобы победить немецко-фашистских захватчиков. И я ценю их доброту, труд, то, что они знали, что в будущем их внуки и правнуки будут жить в дружбе между всеми народами.

Диана Кузьмич вчитывается в мемориальные плиты, с надеждой ищет знакомую фамилию. Один из ее прадедушек на той войне пропал без вести. Любое совпадение букв, пусть и не 100%-ное, для ребенка как часть личной истории. 

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Диана Кузьмич, учащаяся средней школы № 62 Гомеля:
У меня было три дедушки. Они не думали о себе, только о будущих своих внуках, правнуках. Они не думали о себе, шли, зная, что другие должны жить мирно.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

К местам памяти приходит все больше людей. Присоединился к общему стремлению и телеканал «Столичное телевидение». Вместе со школьниками дань памяти героям Второй мировой сегодня отдал и корреспондент СТВ Александр Добриян. 

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Для меня очень важно и ответственно бывать в таких местах. Мои родственники также похоронены в братских могилах в Гомельской, Минской областях. Каждый раз, бывая в местах захоронения, вчитываясь в фамилии на надгробиях, чувствую персональную ответственность перед ними за то, как мы живем сегодня.

Сегодня каждый школьник знает, какой след оставила та война в истории его семьи. И это знание – та самая благодатная почва, которая позволяет вырастить настоящего гражданина, патриота своей страны.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Цветы несут и к мемориальной часовне на Буйничском поле. Белорусские мемориальные места – точка притяжения туристов. Они едут сюда, чтобы увидеть своими глазами и узнать историю, не переписанную – такой, какая она есть.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Константин Богданов, турист (Россия):
То, что так хранят память Великой Отечественной войны, это очень большой плюс. Так и должно быть, и память в сердцах людей должна быть всегда.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Марафон памяти в эти дни проходит по всей Беларуси. Мы собираем архивные документы, размещаем фотографии наших дедов и прадедов в социальных сетях, рассказываем друг другу об их подвиге.

Примечательно, что инициатором многих акций, которые сегодня объединяют тысячи белорусов, стало молодое поколение. А значит, действительно «Беларусь помнит».

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко, Михаил Мясникович, Александр Добриян, Юрий Сегенюк, Владимир Андриевич
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 июля – одна из самых важных дат в истории современной Беларуси. В преддверии Дня Независимости и в дни 75-летия освобождения от...
 
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