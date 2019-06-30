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«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

01.07.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Такие места вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Урочище «Благовщина» – одно из трех мест массового уничтожения людей в концлагере «Тростенец», а еще, как зачастую его называют, место общеевропейской скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь погибло около 150 тысяч человек! Потомки узников «Тростенца» часто приезжают сюда почтить память о погибших. Об этом напоминают портреты, списки с именами людей. И в эти дни здесь, конечно, многолюдно.

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

Вячеслав Кот, главный тренер национальной сборной Беларуси по самбо:
Нужно почаще посещать такие места, потому что мы в нашей суете забываем. Поэтому приходишь сюда и понимаешь, какая это суета... Надо почаще посещать, вспоминать, чтить память ушедших и понимать, что происходило и что, не дай бог, может в жизни происходить.

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Здесь присутствуют члены национальных команд по единоборствам, которые выступали в том числе на Европейских играх. Здесь есть ребята, которые готовятся к чемпионатам и первенствам Европы, это более молодые ребята. Им тоже важно понимать, знать. Это очень важный момент нравственного, идеологического, патриотического воспитания. Такие акции, безусловно, должны быть системными.

Как правило, Илья Хамцов среди тех, кто завоевывает медали спортивные. На последнем чемпионате Европы вплотную подошел к тройке призеров. Но, признается, в эти дни особенно важно вспомнать тех, кто завоевывал для нас мирное небо над головой.

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

Илья Хамцов, член юниорской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Во время Дня Независимости мы посещаем Хатынь, Линию Сталина, приезжаем к дедушкам, бабушкам. Они рассказывают истории о Великой Отечественной войне.

Те, кто воевали за нас, они обеспечили нам мирное будущее.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости

Люди в материале: Александр Барауля
 
 
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Новости Беларуси. Такие места вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Урочище «Благовщина» – одно из трех мест массового уничтожения людей в концлагере...
 
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