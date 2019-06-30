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«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Такие места вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Урочище «Благовщина» – одно из трех мест массового уничтожения людей в концлагере «Тростенец», а еще, как зачастую его называют, место общеевропейской скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь погибло около 150 тысяч человек! Потомки узников «Тростенца» часто приезжают сюда почтить память о погибших. Об этом напоминают портреты, списки с именами людей. И в эти дни здесь, конечно, многолюдно.
Вячеслав Кот, главный тренер национальной сборной Беларуси по самбо:
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Как правило, Илья Хамцов среди тех, кто завоевывает медали спортивные. На последнем чемпионате Европы вплотную подошел к тройке призеров. Но, признается, в эти дни особенно важно вспомнать тех, кто завоевывал для нас мирное небо над головой.
Илья Хамцов, член юниорской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Те, кто воевали за нас, они обеспечили нам мирное будущее.
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«Им тоже важно понимать, знать». Александр Барауля и белорусские спортсмены приняли участие в акции накануне Дня Независимости
Новости Беларуси. Такие места вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Урочище «Благовщина» – одно из трех мест массового уничтожения людей в концлагере...
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