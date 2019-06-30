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«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

01.07.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многие-многие десятилетия люди продолжают искать своих близких, которые ушли на фронт и не вернулись. Какой вулкан чувств: гордости, радости – переполняет, когда поиски оказываются успешными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом точно знают школьники деревни Мохро Брестской области. Рядом в урочище Карасино природа и время доедало военный ландшафт. Ученики вмешались в этот процесс и не дали памяти умереть. Землянки и окопы – место дислокации Пинского партизанского отряда – бережно сохраняют и ведут свою поисковую работу.

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

На стволе векового дуба ими была обнаружена надпись – природный памятник оказался надгробием. Школьники и местные власти инициировали свое расследование.

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

Надпись осталась, поэтому нам стало интересно. Мы подняли архивы. На данный момент у нас есть уже данные. Мы смело можем говорить, что Осипов Павел Кузьмич действительно являлся партизаном.

При помощи судмедэкспертов удалось расшифровать данные, высеченные на дубе, и установить, кто же под ним похоронен. Только представьте, человек, похороненный в 1943-м в полесских лесах, с 1941-го считался без вести пропавшим.

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

Корреспонденты «Столичного телевидения» присоединились к расследованию. И вот родственники спустя десятилетия наконец узнали, где конкретно погиб родной дед.

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

Я почему-то никогда не терял надежды, что дедушка может найтись.

И это лишь одна из историй, которая легла в основу документального фильма «Говорит немая память». Его авторы проехали тысячи километров, разыскали последних очевидцев военных событий.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

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Новости Беларуси. Многие-многие десятилетия люди продолжают искать своих близких, которые ушли на фронт и не вернулись. Какой вулкан чувств: гордости, радости –...
 
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