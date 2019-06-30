|
300 единиц техники и 3000 военнослужащих: подробности парада на День Независимости в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если 3 июля – один из символов нашей государственности, то парад у стелы «Минск – город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре столицы прошла репетиция торжественного проезда механизированной колонны. С подробностями – наш корреспондент Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Если 3 июля – один из символов нашей государственности, то парад у стелы «Минск – город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)