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300 единиц техники и 3000 военнослужащих: подробности парада на День Независимости в Минске

01.07.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Если 3 июля – один из символов нашей государственности, то парад у стелы «Минск – город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В центре столицы прошла репетиция торжественного проезда механизированной колонны. С подробностями – наш корреспондент Евгений Пустовой.

300 единиц техники и 3000 военнослужащих: подробности парада на День Независимости в Минске

Евгений Пустовой, СТВ:
Военная техника в центре города – добрая июльская традиция. В этом году парад, приуроченный ко Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси, пройдет вечером. А сразу после мирной демонстрации военной мощи страны мы споем наш гимн. После чего небо над Минском украсит салют.

Подробнее о репетиции парада смотрите в видеоинформации.

Люди в материале: Евгений Пустовой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Если 3 июля – один из символов нашей государственности, то парад у стелы «Минск – город-герой» – это ежегодное лицо нашей самостоятельности,...
 
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