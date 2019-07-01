ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко победила француженку Корне и вышла во второй круг Уимблдона

01.07.2019 22:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виктории Азаренко потребовалось два сета, чтобы обыграть в первом круге Уимблдонского турнира француженку Ализе Корне — 6:4, 6:4. Это шестая победа Азаренко над Корне, для которой белорусская теннисистка всегда была непреодолимым препятствием.


Фото: Reuters

Виктория Азаренко (40 WTA) начала поединок против Ализе Корне (51 WTA) с того, что выиграла гейм на приеме. В третьем гейме у Вики было четыре брейк-пойнта, а в пятом — еще несколько. Реализовать преимущество не удалось. Вскоре Ализе исполнила обратный брейк, причем Вика помогла ей двумя двойными ошибками подряд. При счете 3:4 Вика взяла гейм на подаче «под ноль», добилась еще одного брейка и с первой попытки подала на сет — 6:4.

Брейк на старте второй партии позволял Азаренко контролировать ход встречи и дальше. При счете 5:4 ей предстояло подать на матч. Вика отыграла два брейк-пойнта и через длинный розыгрыш, в котором Ализе пробила в аут по длине, заработала матчбол. Затем Азаренко допустила двойную ошибку. Имела еще один матчбол после промаха Корне по ширине. На этот раз Вика разыграла двухходовку с выходом к сетке после подачи и ударом на вылет.

Итог поединка, который длился 1 час и 29 минут, — победа Азаренко со счетом 6:4, 6:4.

Статистика матча Азаренко — Корне

Попадание первой подачи: 70% — 65%
Выигрыш первой подачи: 84% — 61%
Выигрыш второй подачи: 39% — 48%
Эйсы: 1 — 1
Двойные ошибки: 3 — 2
Виннеры: 29 — 18
Невынужденные ошибки: 22 — 17
Реализация брейк-пойнтов: 33% (3 из 9) — 17% (1 из 6)
Все выигранные очки: 74 — 58

Во втором круге Уимблдона Виктория Азаренко сыграет с австралийкой Айлой Томлянович (49 WTA), которая накануне была сильнее россиянки Дарьи Касаткиной (30 WTA) — 6:3, 6:1.

Азаренко является двукратной полуфиналисткой Уимблдона (2011, 2012). Трижды Вика прекращала борьбу здесь после поражений от Серены Уильямс: в четвертьфинале — в 2009-м и 2015-м, а также в полуфинале — в 2012-м. В прошлом сезоне Вика завершила выступление на уимблдонских кортах после поражения во втором раунде от чешки Каролины Плишковой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктории Азаренко потребовалось два сета, чтобы обыграть в первом круге Уимблдонского турнира француженку Ализе Корне - 6:4, 6:4. Это шестая победа Азаренко над Корне,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уровень безработицы в еврозоне установил рекорд за последние 11 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика