Азаренко победила француженку Корне и вышла во второй круг Уимблдона

Источник материала: Tut.by

Виктории Азаренко потребовалось два сета, чтобы обыграть в первом круге Уимблдонского турнира француженку Ализе Корне — 6:4, 6:4. Это шестая победа Азаренко над Корне, для которой белорусская теннисистка всегда была непреодолимым препятствием.



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Виктория Азаренко (40 WTA) начала поединок против Ализе Корне (51 WTA) с того, что выиграла гейм на приеме. В третьем гейме у Вики было четыре брейк-пойнта, а в пятом — еще несколько. Реализовать преимущество не удалось. Вскоре Ализе исполнила обратный брейк, причем Вика помогла ей двумя двойными ошибками подряд. При счете 3:4 Вика взяла гейм на подаче «под ноль», добилась еще одного брейка и с первой попытки подала на сет — 6:4.

Брейк на старте второй партии позволял Азаренко контролировать ход встречи и дальше. При счете 5:4 ей предстояло подать на матч. Вика отыграла два брейк-пойнта и через длинный розыгрыш, в котором Ализе пробила в аут по длине, заработала матчбол. Затем Азаренко допустила двойную ошибку. Имела еще один матчбол после промаха Корне по ширине. На этот раз Вика разыграла двухходовку с выходом к сетке после подачи и ударом на вылет.

Итог поединка, который длился 1 час и 29 минут, — победа Азаренко со счетом 6:4, 6:4.

Статистика матча Азаренко — Корне Попадание первой подачи: 70% — 65%

Выигрыш первой подачи: 84% — 61%

Выигрыш второй подачи: 39% — 48%

Эйсы: 1 — 1

Двойные ошибки: 3 — 2

Виннеры: 29 — 18

Невынужденные ошибки: 22 — 17

Реализация брейк-пойнтов: 33% (3 из 9) — 17% (1 из 6)

Все выигранные очки: 74 — 58

Во втором круге Уимблдона Виктория Азаренко сыграет с австралийкой Айлой Томлянович (49 WTA), которая накануне была сильнее россиянки Дарьи Касаткиной (30 WTA) — 6:3, 6:1.

Азаренко является двукратной полуфиналисткой Уимблдона (2011, 2012). Трижды Вика прекращала борьбу здесь после поражений от Серены Уильямс: в четвертьфинале — в 2009-м и 2015-м, а также в полуфинале — в 2012-м. В прошлом сезоне Вика завершила выступление на уимблдонских кортах после поражения во втором раунде от чешки Каролины Плишковой.