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Немое кино и живая музыка: VI open-air фестиваль «Кинемо» едет в Гродно

01.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Немое кино и живая музыка: VI open-air фестиваль «Кинемо» едет в Гродно

Черно-белое немое кино, таперы и показы под открытым небом: традиции фестиваля «Кинемо» неизменны

В этом году с 5 по 7 июля во дворике музея истории религии вновь можно будет посмотреть фильмы, которым почти сто лет. В том числе производства украинской киностудии.

5 июля зрители увидят американский фильм «Кинооператор» 1928 года. Музыкальное сопровождение обеспечат классические таперы Наталья Котова и Валерий Боровиков.

Немое кино и живая музыка: VI open-air фестиваль «Кинемо» едет в Гродно

В главное роли – один из величайших комиков немого кино Бастер Китон, который сыграет уличного фотографа. Чтобы завоевать сердце любимой девушки, он решает стать оператором-документалистом. Однако без казусов, забавных и нелепых ситуаций никак не обходится.

Комедийно-романтическое настроение будет царить на «Кинемо» и во второй день, 6 июля, на показе немецкого фильма 1921 года «Горная кошка». Это история о любви, благородстве и добрых разбойниках-женщинах. Историю дополнит музыка, написанная женщиной, – молодым успешным композитором и исполнителем Александрой Хмелевской.

Немое кино и живая музыка: VI open-air фестиваль «Кинемо» едет в Гродно

Завершат «Кинемо» «Приключения полтинника» – одного из немногих детских фильмов того времени. Страна производства кино – Украинская ССР. На экраны он вышел в 1929 году и не лишен классовой темы. Главные герои – подростки, дети простого рабочего и управляющего конторы, одним словом, «заклятые враги». Но есть вещи сильнее и выше классовых предрассудков – говорит уже в то время режиссер.

Немое кино и живая музыка: VI open-air фестиваль «Кинемо» едет в Гродно

Музыкальное сопровождение картины – ансамбль современной камерной музыки «Five-storey ensemble».

Что? Фестиваль немого кино «Кинемо»

Где? Внутренний дворик музея истории религии

Когда? 5 – 7 июля, 21.30.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

https://grodnonews.by/

 
 
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Черно-белое немое кино, таперы и показы под открытым небом: традиции фестиваля «Кинемо» неизменны В этом году с 5 по 7 июля во дворике музея истории религии вновь...
 
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