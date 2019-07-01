В Щучине открыли киностудию и показали дебютный фильм, снятый «своими»

Источник материала: Вороновская газета





Радость события со щучинцами разделили именитые гости – медийные актеры из России, Эстонии, Беларуси.

В Щучине состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Все ради мамы или Однажды в Щучине» и широко отпраздновали рождение киностудии.





С замиранием сердца зрители смотрели на большом экране историю по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала» о заплутавшем счастье, счастливом случае и любви. Сопереживали, смеялись, плакали. И аплодировали стоя. «Свое кино» щучинцам очень понравилось.









Уникальный проект – творческий эксперимент продюсера Дмитрия Парая и режиссера-постановщика Вячеслава Сикоры удался! Фильм снят в Щучине, в нем сыграли исключительно его жители, за камерой работал местный оператор-любитель, а съемочной площадкой была городская квартира. Энтузиасты искусства несколько месяцев жили кино, жертвовали вечерами, выходными, чтобы стать частью великой иллюзии.

– Наш фильм – творческий экспромт, который окончательно и бесповоротно увлек всех нас в мир кино, –говорит продюсер фильма Дмитрий Парай. – И я очень рад, что наши дерзкие планы реализовались, образовалась сильная творческая группа – команда единомышленников, отдавшая частичку себя этому проекту, и мы получили реальную поддержку местной власти.













Картина черно-белая. Авторы намерено использовали эстетику старых фильмов. Как подчеркивает режиссер-постановщик, это не просто художественное решение – в черно-белой гамме эмоции зрителя работают сильнее. А старые песни в фильме воссоздают ностальгическую атмосферу времен юности наших мам.

Именинниками чувствовали себя все: исполнитель главной роли режиссер-постановщик картины Вячеслав Сикора, актеры-любители: бухгалтер Наталья Голец, учительница-пенсионерка Надежда Иванова и 19-летний парикмахер Вероника Доценко, оператор картины руководитель футбольной школы «AVIATOR» Антон Окромешко, помощники режиссера воспитатель детского сада №4 Ольга Доценко и помощник воспитателя Жанна Анцукевич. Они стояли на сцене рядом с популярными актерами театра и кино и с упоением проживали свой звездный миг под аплодисменты земляков.







– Сбылась моя самая заветная мечта, – делится исполнительница роли старой девы Танечки Наталья Голец. – Всегда хотела играть на сцене, а связала судьбу с довольно прозаичной профессией бухгалтера. Созданный в Щучине театр, а затем и работа в кино позволили мне раскрыться, испытать много радостных мгновений, получить бесценный опыт и удовольствие от творчества.

Надежда Иванова, сыгравшая роль умирающей мамы, – учительница на пенсии – доказала всем, что не поздно стать актрисой в шестьдесят семь лет. Она счастлива, что судьба подарила ей возможность реализовать мечту в маленьком Щучине.

– На примере сегодняшнего события вы видите, что мечты сбываются, – обращается к землякам Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома. – У нас в Щучине появился свой театр, детская киношкола, теперь – собственная киностудия. Надеюсь, что творческих людей на Щучинщине станет еще больше, и мы вместе сотворим много прекрасного.

Радость события со щучинцами разделили актеры театра и кино Любовь Руденко, Илья Оболонков, Александр Ивашкевич, Евгений Воскресенский, Игорь Сигов, а также исполнитель тирольских песен Геннадий Санько, скрипач Андрей Генсер и знаменитый балалаечник Александр Воронище. Они зажгли зал!











Вместе со звездами великолепные номера подарили землякам ученики киношколы – чтецы Павел Малышко и Ангелина Пустобаева. И, конечно же, новые грани своего таланта раскрыл Вячеслав Сикора, который, вернувшись спустя двадцать лет на малую родину, «взорвал провинцию» своими театральными и киношными идеями, обрел отличную возможность для творческой реализации и команду единомышленников.

– Высокое искусство может родиться не только в профессиональных театрах и на крупных киностудиях, но и там, где его искренне ждут и хотят, –уверен Вячеслав. — Очень надеюсь, что о нашем городе скоро заговорят как о городе театральном, кинематографическом.













Более пяти часов самые стойкие щучинцы провели в Щучинском центре культуры. По отзывам многих, это был невероятный и удивительный вечер, который подарил бурю эмоций и огромную мотивацию для творчества.





– У вас особая, волшебная атмосфера и очень душевные люди, – подчеркнула на прощание заслуженная артистка России Любовь Руденко. – По-доброму завидую, что в маленьком городке есть возможность творчески развиваться в разных направлениях. Задана очень высокая планка. А открытие киностудии, на которой мы надеемся сниматься, придает Щучину особую значимость…

Алла БИБИКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/