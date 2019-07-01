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В районе пункта пропуска «Котловка» задержали пьяного водителя квадроцикла
01.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Днем 29 июня
Для избежания дорожно-транспортного происшествия на путях международного сообщения, пограничный наряд решил остановить водителя квадроцикла. Мужчина попытался скрыться, но безуспешно.
– В ходе проверки документов задержанного выяснилась и причина агрессивного вождения. Судя по очевидным признакам, 32-летний местный житель был нетрезв, – сообщили в Госпогранкомитете.
В отношении правонарушителя начат административный процесс за неповиновение законному требованию должностного лица. Ему грозит штраф до 50 базовых величин. Кроме того, мужчину ожидает привлечение к ответственности по линии ГАИ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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Днем 29 июня пограничники обратили внимание на водителя квадроцикла, который на большой скорости маневрировал вблизи пункта пропуска. Для избежания...
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