В районе пункта пропуска «Котловка» задержали пьяного водителя квадроцикла

Источник материала: Вороновская газета





Днем 29 июня пограничники обратили внимание на водителя квадроцикла, который на большой скорости маневрировал вблизи пункта пропуска.

Для избежания дорожно-транспортного происшествия на путях международного сообщения, пограничный наряд решил остановить водителя квадроцикла. Мужчина попытался скрыться, но безуспешно.

– В ходе проверки документов задержанного выяснилась и причина агрессивного вождения. Судя по очевидным признакам, 32-летний местный житель был нетрезв, – сообщили в Госпогранкомитете.

В отношении правонарушителя начат административный процесс за неповиновение законному требованию должностного лица. Ему грозит штраф до 50 базовых величин. Кроме того, мужчину ожидает привлечение к ответственности по линии ГАИ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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