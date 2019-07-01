Лучшие люди. В Гродно открыли обновленную Доску почета области

Источник материала: Вороновская газета





В канун Дня Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Гродно открыли областную Доску почета. Премии «Человек года Гродненщины» вручены 18 жителям области.

В церемонии открытия обновленной областной Доски почета принял участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.





– На Гродненщине, как и по всей стране, сейчас проходят мероприятия, посвященные самому главному празднику – Дню Независимости. И в эти же дни мы отмечаем знаменательную дату – 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Мы поздравляем ветеранов, отдаем дань памяти освободителям, которые в далекие сороковые отстояли свободу и независимость нашей Родины, тем, кто поднял страну из послевоенных руин. Вот уже 75 лет мы живем и трудимся под мирным небом. Добросовестный, самоотверженный мирный труд также ценен как ратный. На нем основаны наши успехи и достижения, экономическое благополучие, благосостояние как отдельно взятой семьи, так и целого государства. Вот почему так важно не забывать трудовые подвиги предшественников и по достоинству оценивать достижения современников.





В канун знаменательной даты на Гродненщине возродили добрую традицию – чествовать тех, кто приложил максимум усилий в своем труде, открыв областную Доску почета, на которую занесены лучшие трудовые коллективы Гродненщины и лучшие люди, которые работают в Принеманском крае. Так и должно быть, чтобы лучших видели и знали все, чтобы на них равнялись, брали пример, чтобы дети гордились своими родителями, стремились быть достойными их.

Решением Гродненского областного исполнительного комитета права быть занесенными на областную Доску почета удостоены победители областного соревнования за достижения высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии. Среди регионов ими стали город Гродно, Гродненский, Мостовский, Ошмянский и Сморгонский районы.





На областной Доске почета представлены 20 организаций, достигших высоких результатов в своей деятельности. Здесь также размещены 20 портретов жителей Принеманского края, отличившихся в работе, учебе, спорте, творчестве и службе. Это настоящие профессионалы — среди них бизнесмены, государственные служащие, рабочие, спортсмены, деятели культуры. По их собственным словам, оказанная честь и признание достижений может стать для них дополнительным стимулом на пути к новым вершинам.





Среди тех, чьи имена сегодня на областной Доске почета, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» Юлия Костоломова, учитель испанского языка гимназии № 2 г. Волковыска и победитель конкурса «Врач года Республики Беларусь» Элла Рында, врач-педиатр пульмонологического отделения Лидской центральной районной больницы.









В торжественной обстановке Владимир Кравцов вручил премии Гродненского областного исполнительного комитета «Человек года Гродненщины». Этого высокого звания удостоены 18 тружеников нашего региона. Среди них представители предприятий и организаций области, социальной сферы.





От имени областного исполнительного комитета Владимир Кравцов поблагодарил всех победителей за труд, вклад в развитие области.

– Труд всегда был в нашей стране в почете, – еще раз подчеркнул губернатор. – Надо рассказывать о людях, которые добросовестно трудятся. И мы должны равняться на них. В Гродно сделали полезное и нужное дело, поблагодарили лучших тружеников, чьи имена занесены на областную Доску почета, номинантов премии «Человек года Гродненщины» за их вклад в общую копилку родного края. Благодаря их труду и всем коллективам Гродненщины по итогам соревнования среди регионов страны за 2018 год Гродненская область занесена на Республиканскую Доску почета.







Занесение на Доску почета не единственная форма морального поощрения. С 2004 имена лучших тружеников области заносятся в Книгу Славы Гродненской области. Облисполкомом учреждена премия имени Героя Социалистического Труда и Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко, которой награждаются лучшие учащиеся и студенты, а также деятели культуры и искусства. Проводится областной конкурс «Лучший руководитель года».





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Решением Гродненского областного исполнительного комитета на областную Доску почета по итогам 2018 года занесены:

— Сморгонский район за достигнутые высокие показатели в развитии промышленности,

— город Гродно за достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии,

— Мостовский район за достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии»,

— Ошмянский район за достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг,

— Гродненский район за достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии,

Организации:

— ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»,

— ОАО «Мостовдрев» Мостовского района,

— ОАО «Слониммебель» Слонимского района,

— ОАО «Демброво» Щучинского района,

— СПК «Свислочь» Гродненского района,

— ОАО «Гродножилстрой»,

— КПРСУП «Гроднооблдорстрой»,

— УП «Гроднооблгаз»,

— Гродненский филиал РУП «Белпочта»,

— филиал «Автомобильный парк № 13 г. Ошмяны» ОАО «Гроднооблавтотранс»,

— Гродненское ГТУП «Лимож»,

— ОАО «Лидский комбинат бытовых услуг»,

— Гродненское УКПП «Гродноводоканал»,

— музей-усадьба М.К.Огинского» Сморгонского района,

— Гродненская капелла,

— Гимназия № 1 г. Лида,

— Гродненская областная станция скорой медицинской помощи,

— Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва,

— Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района,

— ООО «ТехноХимРеагентБел»,

— ООО «Инстинктулс».

Премии Гродненского областного исполнительного комитета «Человек года Гродненщины» удостоены:

— Аникеева Марина Евгеньевна, генеральный директор ОАО «Молочный Мир»,

— Билида Михаил Иванович, машинист экскаватора ГУКП «Гродноводоканал»,

-Вилькель Иван Иванович, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП «Больтишки» Вороновского района,

— Винничек Алла Николаевна, начальник Лидского регионального узла почтовой связи Гродненского филиала РУП «Белпочта»,

— Григорик Татьяна Викторовна, оператор машинного доения КСУП «Голынка» Зельвенского района,

— Косач Геннадий Петрович, облицовщик-плиточник, бригадир бригады облицовщиков специализированного отделочного управления № 221 ОАО «Гроднопромстрой»,

— Лукьяненко Ольга Ивановна, директор КСУП «АгроСолы», Сморгонского района,

-Маршалок Виталий Брониславович, тракторист-машинист КСУП «Волпа» Волковысского района,

— Муха Дмитрий Петрович, бетонщик участка № 1 ОАО «Гродножилстрой»,

— Семашко Тереса Войтеховна, директор СООО «Клубника Плантс» Щучинского района,

— Бахмач Владимир Александрович, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики МОБ ОВД Гродненского райисполкома, капитан,

— Данильчик Вадим Александрович, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Гродненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», старший прапорщик внутренней службы,

— Жмакина Елена Анатольевна, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 4 г. Гродно,

— Королек Евгений Сергеевич, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по велосипедному спорту учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту,

— Михно Станислава Викентьевна, участница фольклорно-обрядового кружка «Спадчына» филиала «Погородненский центр культуры и народного творчества» Вороновского районного центра культуры и народного творчества, народный мастер Республики Беларусь,

— Пивень Борис Александрович, учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа,

— Кашенкова Лилия Васильевна, председатель Гродненской районной организации «Надежда» ОО «Белорусский союз женщин»,

— Серафинович Екатерина Адамовна, главный редактор «Лідскай газеты».

Ирина АНИКЕВИЧ