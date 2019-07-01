Кого призовут, а кому дадут отсрочку? Министерству обороны нужны призывники - неважно, какой ценой

Скандальный закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", принятый Национальным собранием, но не подписанный Лукашенко (или – пока не подписанный?), комментируют эксперты.





Кого призовут, а кому дадут отсрочку?





Аналитик Егор Лебедок полагает, что закон Равкова дает Министерству обороны избыточное количество призывников. В такой ситуации главным становится вопрос: кому будут давать отсрочку, а кого будут призывать в армию?





- Законопроект ходил по инстанциям с начала года под грифом «ДСП», находился в Министерстве образования, но приняли его внезапно и резко.





Катастрофы не произойдет: количество призывников резко возрастает – столько Министерству обороны не нужно. Поэтому сейчас самый главный вопрос: по какому принципу будут отбирать тех, кого призывать, и тех, кого не стоит призывать? Закон дал возможность Минобороны набирать призывников, а вот по какому принципу будет проходить отбор – большой вопрос.





В обосновании к закону, который опубликовала Анна Канопацкая, недобор составляет 38%, а вузы ежегодно выпускают около 50 тысяч человек. Такое количество призывников за счет учащихся первой учебы избыточно для комплекта армии. Сам закон Министерство обороны пролоббировало, а вот как технически будет осуществляться набор призывников – надо смотреть, какие подзаконные акты будут приниматься в развитие закона.









Член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев уверен, что принятый закон не только ухудшит и так деформированную квалификационную структуру высшего образования, но и приведет к ухудшению качеству человеческого капитала.





- Закон ставит дополнительные барьеры для поступления на высшие уровни квалификационного образования (магистратуру, аспирантуру), структура которых и так деформирована: у нас в среднем в 5 раз меньше магистрантов, чем в среднем по Европе, почти в два раза меньше аспирантов. Возникновение дополнительных барьеров не способствует качественному развитию высшие уровни образования.





Второй момент: поскольку мужчины будут призываться, и мотивация для дальнейшего продолжения обучения у них будет уменьшаться, то эта сфера будут феминизироваться. Поэтому и в плане социального измерения высшего образования достижение гендерного баланса тоже окажемся в тупике.





В этом законопроекте присутствуют антиконституционные элементы. В России пытались ввести аналогичный закон, но Конституционный суд его фактически завернул на основании того, что нарушен принцип равенства. Ежегодно в вузы Беларуси поступают порядка 55 тысяч абитуриентов, следовательно, этот закон коснется примерно 25 тысяч молодых людей; они могут получить первую отсрочку, но на уровне магистратуры и аспирантуры они столкнутся с ситуацией, когда придется идти в армию, а уйдя в армию, они теряют квалификацию.





Хотя действующий закон допускает возможность призыва аспирантов, но действовал принцип, согласно которому их не призывали. Что произойдет сейчас – трудно сказать: закон нуждается в правовой оценке и в изучении правоприменительной практики. Слышал от депутатов: мол, если студенты такие талантливые, пусть вуз ходатайствует о непризыве.





Как часто случается, белорусские законы часто являются оправданием произвола. На практике этот закон будет действовать так: захотим – дадим отсрочку, не захотим – не дадим. Правовой нигилизм, существующий в Беларуси, накладывается на подобные законы и создает еще большее пространство для произвола, что, в частности, видно и по трудоустройству. Ограничения по призыву на государственную службу – вообще бред какой-то, извините. Конституция в данном законе и не ночевала.





То же самое происходит с приемом на учебу в военные вузы, Академию МВД и так далее: что заявили, то и получают. А все остальные вузы должны фактически получить разрешение от Министерства образования (оно может сократить прием, что и делает особенно с частными вузами).





Министр обороны решил, что так лучше призывать – все остальное не имеет значения. А то что в результате пострадает качество человеческого капитала, ему не важно, ему нужны призывники. Общественные интересы требуют повышения качества человеческого капитала, а Министерству обороны нужны призывники. И не важно какой ценой.



