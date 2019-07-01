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Приговор в Слуцке: "дед" заплатит избитому солдату 2000 рублей
Источник материала: Партизан
Суд Слуцкого района вынес приговор по делу о дедовщине, и он уже вступил в законную силу.
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Во время служебного расследования "дед" пытался избежать ответственности — изменял показания, придумывал различные версии, пытался повлиять на пострадавшего. Однако на суде солдат свою вину признал полностью. Он компенсировал медучреждению расходы на лечение молодого военного, но не принял "действующих мер, чтобы загладить вред".
Суд признал "деда" виновным в насилии над солдатом срочной службы, который не был "в отношениях подчинённости". Он получил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также осуждённый заплатит избитому солдату 2000 рублей компенсации морального вреда.
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Суд Слуцкого района вынес приговор по делу о дедовщине, и он уже вступил в законную силу.
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