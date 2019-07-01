пресс-служба Генпрокуратуры, летом прошлого года солдат местной воинской части избил солдата более позднего призыва. Он пытался "подчинить его своему влиянию", приставал по надуманной причине, а после ударил по руке и ногах. В результате у парня обнаружили закрытый перелом левой локтевой кости — "менее тяжкое телесное повреждение", передает "Еврорадио" . Как информируетГенпрокуратуры, летом прошлого года солдат местной воинской части избил солдата более позднего призыва. Он пытался "подчинить его своему влиянию", приставал по надуманной причине, а после ударил по руке и ногах. В результате у парня обнаружили закрытый перелом левой локтевой кости — "менее тяжкое телесное повреждение", передает





Во время служебного расследования "дед" пытался избежать ответственности — изменял показания, придумывал различные версии, пытался повлиять на пострадавшего. Однако на суде солдат свою вину признал полностью. Он компенсировал медучреждению расходы на лечение молодого военного, но не принял "действующих мер, чтобы загладить вред".









Суд признал "деда" виновным в насилии над солдатом срочной службы, который не был "в отношениях подчинённости". Он получил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также осуждённый заплатит избитому солдату 2000 рублей компенсации морального вреда.