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Лидера "Матери 328" пригласили на встречу с министром внутренних дел
Источник материала: Партизан
Лидера общественной инициативы "Матери 328" Ларису Жигарь пригласили на встречу с министром внутренних дел Юрием Караевым.
Она запланирована на 5 июля, информирует
В "Матери 328" входят женщины, которые добиваются пересмотра дел своих детей, осуждённых по "антинаркотической" 328-й статье УК. Они принимают участие в уличных акциях, организовывают голодовки, выходят к парламенту.
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Лидера общественной инициативы "Матери 328" Ларису Жигарь пригласили на встречу с министром внутренних дел Юрием Караевым.
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