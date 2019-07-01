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Лидера "Матери 328" пригласили на встречу с министром внутренних дел

01.07.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидера общественной инициативы "Матери 328" Ларису Жигарь пригласили на встречу с министром внутренних дел Юрием Караевым.

Она запланирована на 5 июля, информирует racyja.com. Как известно, Караев недавно сменил на посту министра Игоря Шуневича. Встреча с ним была одним из требований участников голодовки.

В "Матери 328" входят женщины, которые добиваются пересмотра дел своих детей, осуждённых по "антинаркотической" 328-й статье УК. Они принимают участие в уличных акциях, организовывают голодовки, выходят к парламенту.

 
 
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Лидера общественной инициативы "Матери 328" Ларису Жигарь пригласили на встречу с министром внутренних дел Юрием Караевым.
 
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