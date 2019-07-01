racyja.com . Как известно, Караев недавно сменил на посту министра Игоря Шуневича. Встреча с ним была одним из требований участников голодовки. Она запланирована на 5 июля, информирует. Как известно, Караев недавно сменил на посту министра Игоря Шуневича. Встреча с ним была одним из требований участников голодовки.





В "Матери 328" входят женщины, которые добиваются пересмотра дел своих детей, осуждённых по "антинаркотической" 328-й статье УК. Они принимают участие в уличных акциях, организовывают голодовки, выходят к парламенту.