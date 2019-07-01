Литва и Польша выпустили совместное заявление в годовщину Люблинской унии









сайте президента Литвы. Грибаускайте и Дуда подчеркнули, что ценят дальновидность предков при принятии решения о создании Речи Посполитой. Речь Посполитая, основанная на равноправном партнерстве и общей ответственности, послужила для Европы стимулом к интеграции и развитию более тесного сотрудничества между государствами как ответ на внутренние и внешние угрозы, говорится в пресс-релизе напрезидента Литвы.





«Сегодня мы точно так же готовы вместе преодолевать любые вызовы и защищать идеалы независимости, единства и солидарности», – говорится в заявлении.





Президенты подчеркнули, что Литва и Польша сегодня вносят свой вклад в безопасность и процветание Европы.









Дух Люблинской унии – взаимное уважение, согласованные решения и культурное разнообразие – и сегодня способствует укреплению партнерства между народами двух стран. Влияние Унии в деле утверждения гражданских и республиканских свобод остаются важным вкладом в современную политическую жизнь, говорится в заявлении.





Люблинская уния, заключенная 1 июля 1569 года, объединила Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в единое государство – Речь Посполитую.