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Литва и Польша выпустили совместное заявление в годовщину Люблинской унии

01.07.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда выпустили совместное заявление по случаю 450-летия заключения Люблинской унии.



Грибаускайте и Дуда подчеркнули, что ценят дальновидность предков при принятии решения о создании Речи Посполитой. Речь Посполитая, основанная на равноправном партнерстве и общей ответственности, послужила для Европы стимулом к интеграции и развитию более тесного сотрудничества между государствами как ответ на внутренние и внешние угрозы, говорится в пресс-релизе на сайте президента Литвы.

«Сегодня мы точно так же готовы вместе преодолевать любые вызовы и защищать идеалы независимости, единства и солидарности», – говорится в заявлении.

Президенты подчеркнули, что Литва и Польша сегодня вносят свой вклад в безопасность и процветание Европы.


Дух Люблинской унии – взаимное уважение, согласованные решения и культурное разнообразие – и сегодня способствует укреплению партнерства между народами двух стран. Влияние Унии в деле утверждения гражданских и республиканских свобод остаются важным вкладом в современную политическую жизнь, говорится в заявлении.

Люблинская уния, заключенная 1 июля 1569 года, объединила Королевство Польское и Великое Княжество Литовское в единое государство – Речь Посполитую.

 
 
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Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда выпустили совместное заявление по случаю 450-летия заключения Люблинской унии.
 
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