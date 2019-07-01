Пошел ва-банк. Макей пообещал наплыв туристов в Беларусь

На встрече с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь в ближайшие годы может увеличить туристический поток в пять раз.





По его словам, сейчас доля туризма в ВВП страны составляет около 2,2%, а в будущем может вырасти до 10-12%.





Неизвестно, какими способами чиновник планирует привлечь столько туристов в страну, особенно на фоне недавнего туристического провала – например, на Европейские игры вместо ожидаемых 30 тысяч туристов приехало лишь 8 тысяч гостей.