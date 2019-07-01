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Пошел ва-банк. Макей пообещал наплыв туристов в Беларусь
Источник материала: Партизан
Глава МИД позволил себе рискованное заявление.
На встрече с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь в ближайшие годы может увеличить туристический поток в пять раз.
По его словам, сейчас доля туризма в ВВП страны составляет около 2,2%, а в будущем может вырасти до 10-12%.
Неизвестно, какими способами чиновник планирует привлечь столько туристов в страну, особенно на фоне недавнего туристического провала – например, на Европейские игры вместо ожидаемых 30 тысяч туристов приехало лишь 8 тысяч гостей.
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Глава МИД позволил себе рискованное заявление.
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