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Пошел ва-банк. Макей пообещал наплыв туристов в Беларусь

01.07.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД позволил себе рискованное заявление.

На встрече с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь в ближайшие годы может увеличить туристический поток в пять раз.

По его словам, сейчас доля туризма в ВВП страны составляет около 2,2%, а в будущем может вырасти до 10-12%.

Неизвестно, какими способами чиновник планирует привлечь столько туристов в страну, особенно на фоне недавнего туристического провала – например, на Европейские игры вместо ожидаемых 30 тысяч туристов приехало лишь 8 тысяч гостей.

 
 
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Глава МИД позволил себе рискованное заявление.
 
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