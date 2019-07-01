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В Минске танки «воюют» с асфальтом

01.07.2019 20:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером в понедельник в белорусской столице происходит генеральная репетиция парада 3 июля, приуроченного ко Дню Независимости.
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По Минску идет военная техника. Это связано с генеральной репетицией парада, которая состоится сегодня вечером. Вот как выглядит сейчас проспект Независимости, пишет tut.by.

Механизированная колонна начала движение в 17.00. Вот маршрут движения колонны: военный городок «Уручье» — улица Стариновская — проспект Независимости — улица Сурганова — улица Орловская — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова.

Ранее Министерство обороны публиковало схему движения техники на репетицию и обратно.

ВоенТВ проводит живую трансляцию передвижения колонн военной техники по минским улицам.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером в понедельник в белорусской столице происходит генеральная репетиция парада 3 июля, приуроченного ко Дню Независимости.
 
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