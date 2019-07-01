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Тысячи людей на улицах, толпа прорвалась в парламент: в Гонконге обострились протесты

01.07.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник в Гонконге началась новая волна массовых протестов из-за закона об экстрадиции материковому Китаю лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

На улицы города вышли тысячи людей, толпа прорвалась в здание парламента. Волнения проходят на фоне 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю. В 1997 году, когда город отошел Китаю, ему была предоставлена широкая автономия (в том числе и в законотворчестве) на 50 лет. Протестующие считают, что происходящее сейчас — нарушение курса «Одна страна, две системы».

 
 
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В понедельник в Гонконге началась новая волна массовых протестов из-за закона об экстрадиции материковому Китаю лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
 
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