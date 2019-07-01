Тысячи людей на улицах, толпа прорвалась в парламент: в Гонконге обострились протесты

На улицы города вышли тысячи людей, толпа прорвалась в здание парламента. Волнения проходят на фоне 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю. В 1997 году, когда город отошел Китаю, ему была предоставлена широкая автономия (в том числе и в законотворчестве) на 50 лет. Протестующие считают, что происходящее сейчас — нарушение курса «Одна страна, две системы».



