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Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих - СМИ

01.07.2019 22:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее заняли участники протестов, сообщает британское телевидение.

Стражи порядка вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту, в том числе нарисовав граффити.

По информации журналиста агентства Associated Press Рафа Уобера с места событий, правительственное знание "значительно" повреждено.

"На стенах - граффити, будет проведена масштабная операция по очистке помещения, чтобы привести ситуацию в норму", - сказал он.

Как сообщалось, столкновения произошли между сотрудниками полиции и участников акций протестов у здания законодательного собрания в Гонконге. Стражи порядка, в частности, распылили слезоточивый газ.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

В Пекине в понедельник заявили, что никакое иностранное государство, в частности, Великобритания, не имеет права вмешиваться в дела Гонконга.

"У Великобритании нет никакой так называемой ответственности за Гонконг. Дела Гонконга являются только внутренними делами Китая. Никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться", - сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

"Мы призываем Великобританию помнить о своем месте и перестать вмешиваться любым образом в дела Гонконга", - отметил он.

 
 
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Сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее заняли участники протестов, сообщает британское...
 
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