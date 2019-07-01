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Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию, остановив сердце ребенка на 3 часа

01.07.2019 22:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце трехлетнего мальчика – ради спасения его жизни маленькое сердечко было остановлено на 3 часа 20 минут, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

Как рассказал директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург министерства здравоохранения РБ Константин Дроздовский, "во взрослом возрасте могли бы имплантировать механический протез, но у малышей такой возможности нет. Ребенку было решено провести уникальную процедуру Росса-Конна - сложнейшее вмешательство, когда аортальный клапан замещается легочным, а вместо легочного вшивается биопротез".

Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию, остановив сердце ребенка на 3 часа
Отметим, что в 1967 году британский кардиохирург Дональд Росс провел первую в мире операцию по замене поврежденного аортального клапана клапаном легочной артерии. Теперь операция Росса считается золотым стандартом хирургии. Метод состоит в том, что собственный аортальный клапан пациента, а в нашем случае – трехлетнего малыша, был замещен его же легочным клапаном.

Мальчику Яну, который живет с родителями в Сморгони, уже три с половиной. При рождении у него была диагностирована патология аортального клапана. Сейчас даже представить сложно, что некоторое время назад он провел на операционном столе 14 часов, из которых более 3 часов у него не работало сердце.

Как рассказал Дроздовский, всего в операции принимали участие 10 специалистов. Нужно было: запротезировать легочный клапан специальным биопротезом, восстановить функцию сердца, удалить ткань из левого желудочка. Кроме того, малышу сделали пластику клапана. И сейчас порок сердца скорректирован полностью. Здоровью мальчика ничего не угрожает.

Традиционно такие операции проводят уже во взрослом возрасте. Как отметил Дроздовский, первую такую операцию в нашей стране проводили примерно десять лет назад с участием американских врачей.

Сегодня процедура Росса является "золотым стандартом" хирургического лечения пороков аортального клапана в странах с высоким уровнем развития кардиохирургии, позволяя избежать пожизненной антикоагулянтной терапии.

Директор РНПЦ детской хирургии отметил, что в РНПЦ нередко проводятся сложные операции. К примеру, не так давно там прошла еще одна уникальная операция. У ребенка выявили гипертрофическую кардиомиопатию - у малышей эта патология встречается очень редко. Детей оперируют очень редко, обычно уже взрослых. "Суть проблемы была в том, что у ребенка левый желудочек полностью зарос мышцами. Наша задача была вырезать новую полость для левого желудочка", - отметил Дроздовский. Он также отметил, что если бы эта операция потерпела неудачу, малыша могла бы спасти только пересадка сердца.

 
 
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Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце трехлетнего мальчика – ради спасения его жизни маленькое сердечко было остановлено на 3...
 
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