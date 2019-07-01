Новое здание Хосписа открыто в Минске

Источник материала: Интерфакс

В Минске 1 июля открыли новое здание хосписа. Корпус разместился по адрес: пр. Партизанский, 73 а. Ранее это был санаторий-профилакторий МТЗ, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

Как отметил на торжественном мероприятии министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник, "количество онкологических пациентов с каждым годом увеличивается. А качественная паллиативная помощь позволяет достичь пятилетней выживаемости 5% пациентов. Казалось бы, 5% не много, но это люди, которые проживут дольше и с гораздо лучшим качеством жизни. Я считаю, что основная задача медицинской службы - обеспечить право человека на безболезненную жизнь".



Новое здание просторное, комфортабельное, с приточно-вытяжной вентиляцией. "Много света, и комфортно. Мы впервые создали хоспис, который соответствует мировым стандартам - по условиям пребывания пациентов, работы персонала, волонтеров, общественных организаций", - отметил Караник.

Планируется, что здесь не только пациенты получат полный объем медицинской и психологической помощи, но и предусмотрены возможности для работы специалистов с родственниками тяжелобольных людей. Как подчеркнул министр, этот хоспис станет базой для обучения специалистов по паллиативной помощи со всей республики. Со временем такие центры паллиативной помощи появятся в регионах.