Девушка-байкер не справилась с управлением: крупное ДТП произошло на проспекте Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внезапный ливень стал причиной аварии на проспекте Независимости. В районе площади Калинина столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации ГАИ, девушка-байкер не справилась с управлением и задела легковушку. От удара мотоцикл отбросило на встречку, где тот попал под колеса Volkswagen.

В результате ДТП девушка в больнице. Водители авто не пострадали.











