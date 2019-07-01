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Девушка-байкер не справилась с управлением: крупное ДТП произошло на проспекте Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внезапный ливень стал причиной аварии на проспекте Независимости. В районе площади Калинина столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, девушка-байкер не справилась с управлением и задела легковушку. От удара мотоцикл отбросило на встречку, где тот попал под колеса Volkswagen.
В результате ДТП девушка в больнице. Водители авто не пострадали.
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Новости Беларуси. Внезапный ливень стал причиной аварии на проспекте Независимости. В районе площади Калинина столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщили в...
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