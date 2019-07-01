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Девушка-байкер не справилась с управлением: крупное ДТП произошло на проспекте Независимости

01.07.2019 23:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внезапный ливень стал причиной аварии на проспекте Независимости. В районе площади Калинина столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации ГАИ, девушка-байкер не справилась с управлением и задела легковушку. От удара мотоцикл отбросило на встречку, где тот попал под колеса Volkswagen.

В результате ДТП девушка в больнице. Водители авто не пострадали.

Девушка-байкер не справилась с управлением: крупное ДТП произошло на проспекте Независимости

Девушка-байкер не справилась с управлением: крупное ДТП произошло на проспекте Независимости

Девушка-байкер не справилась с управлением: крупное ДТП произошло на проспекте Независимости

 

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Новости Беларуси. Внезапный ливень стал причиной аварии на проспекте Независимости. В районе площади Калинина столкнулись два автомобиля и мотоцикл, сообщили в...
 
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