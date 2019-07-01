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«Польше будет очень сложно догнать Минск». Что говорят о II Европейских играх иностранные гости и что постили о форуме в соцсетях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Европейские игры глазами журналистов увидели жители 190 стран мира. О нас писали и говорили ведущие издания Великобритании, Германии, Италии, России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но больше всего информацией об Играх делились мы с вами и гости мультиспортивного форума на страничках в соцсетях, размещая фото на память.
На страницах и кадрах мировых СМИ Беларусь во время II Европейских игр представала яркой, дружелюбной и очень спортивной, конечно. Тысячи репортажей о победах, сводки с арен просмотрели более 5 миллиардов человек.
А в это время личными эмоциями и атмосферой, которую очень хотелось запомнить, судя по подписям под официальными хештегами в соцсетях, делились болельщики – в топе самых частых кадров те, что с Лесиком. А вот у спортсменов время для постов появилось разве что сейчас, в аэропорту, например. Но сами атлеты признаются: намного дороже то, что останется в памяти.
Кристоф Зибер, глава миссии Австрии на II Европейских играх:
Организация – на высочайшем уровне. И все самое важное – жилье, еда, транспорт и, конечно, спортивные арены – все было исключительно хорошо. Спасибо, Минск и спасибо, Беларусь!
Каролина Михальчук, тренер по женскому боксу (Польша):
Ее слова подтверждает Николай Байреков – болгарский борец. За плечами у него олимпийский Рио и I Европейские игры в Баку. Но все же спортивный Минск оказался ближе не только географически.
Николай Байреков, участник II Европейских игр:
Если атмосфера покорила даже тех, кто не поднимался на пьедестал, то что уж говорить о призерах, особенно о наших, белорусах.
Юрий Щербацевич уже вернулся в Брест и даже приступил к тренировкам. За свою спортивную карьеру он побывал на самых разных стартах, включая три Олимпиады. Но домашние – II Европейские игры – стоит особняком. Ведь в тир пришли поболеть самые близкие и, конечно, соотечественники.
Юрий Щербацевич, серебряный призёр в пулевой стрельбе II Европейских игр:
И пусть личное золото удалось завоевать не всем, но все же, оглядываясь на эти 10 дней назад, разглядывая фото в новостных лентах, соцсетях, общаясь со спортсменами и всеми причастными к празднику, становится очевидно: главную победу все же удалось одержать целой стране – нашей.
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«Польше будет очень сложно догнать Минск». Что говорят о II Европейских играх иностранные гости и что постили о форуме в соцсетях?
Новости Беларуси. Европейские игры глазами журналистов увидели жители 190 стран мира. О нас писали и говорили ведущие издания Великобритании, Германии, Италии,...
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