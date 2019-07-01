2 июля. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

ПРАЗДНИКИ:

Международный день спортивного журналиста.

Всемирный день НЛО (День уфолога).

ПРИМЕТЫ:

Зосим и Савватей Пчельники. Они, по народному поверью, пчёл растят, цветы мёдом наливают. Пчёлы начинают активно заносить мёд, заливать соты: с этого дня наступает период «главного взятка».

РОДИЛИСЬ:

1714 Кристоф Виллибальд ГЛЮК, немецкий композитор. Родился в семье лесничего. Автор 46 опер и 6 симфоний. Кстати, с немецкого «глюк» переводится, как «счастье».

1775 Надежда Осиповна ПУШКИНА (ГАННИБАЛ), мать А.С. ПУШКИНА.

1877 Герман ГЕССЕ, швейцарский писатель.

1905 Рене Лакост, французский теннисист. Именно Лакост фактически изобрёл тенниску. Он первым в мире начал размещать лейбл с эмблемой фирмы не на изнанке, а снаружи, и так теперь делают все. Он создал ту самую империю Зелёного Крокодильчика - тысячи магазинов в сотнях странах мира, торгующие спортивной одеждой и инвентарём, парфюмерией, часами, обувью - с оборотом около миллиарда долларов. Ни один спортсмен в истории не добивался ничего подобного. Лакост прожил 92 года.

1922 Пьер КАРДЕН, французский модельер. Один из пяти самых известных французов, начиная с 1960 года. Он здравствует до сих пор! Награждён белорусским орденом Франциска Скорины.

1961 Сами НАСЕРИ, французский актёр («Такси»).

1957 Александра Евгеньевна ЯКОВЛЕВА (урожд. ИВАНЕС, по третьему мужу - ААСМЯЭ), российская актриса. С 2017 года борется с онкологическим заболеванием.

1976 Павел Юрьевич ДЕРЕВЯНКО, российский актёр. У него две дочери.

1978 Диана Гудаевна ГУРЦКАЯ, российская певица. Родилась в Абхазии. В раннем детстве девочка ничем не отличалась от остальных маленьких детей, и родители не догадывались о её врождённой слепоте, пока однажды маленькая Диана с грохотом не свалилась с дивана и не расшибла себе в кровь личико. Лучшие офтальмологи подтвердили неизлечимость болезни. Кстати, фамилия Гурцкая не склоняется. У неё сын Константин.

1982 ЁЛКА (Елизавета Вальдемаровна ИВАНЦИВ), украинская и российская певица. Она левша, замужем.

1986 Линдсей Ди ЛОХАН, американская актриса и певица.

1990 Марго Элис РОББИ, австралийская актриса («Отряд самоубийц»).

СОБЫТИЯ:

1566 Умер НОСТРАДАМУС, французский алхимик и предсказатель.

1901 Небывалая жара в Нью-Йорке (43,33 градуса по шкале Цельсия) стала причиной смерти почти 400 человек.

1937 «Динамо» Минск впервые приняло участие в чемпионате СССР по футболу.

1942 По дороге из осаждённого Севастополя погиб российский писатель, соавтор «12 стульев» Евгений ПЕТРОВ.

1947 На экраны вышла музыкальная комедия режиссёра Григория АЛЕКСАНДРОВА «Весна». В ней впервые в качестве эмблемы студии «Мосфильм» была использована скульптура «Рабочий и колхозница».

1961 Покончил с собой писатель Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ. Он не оставил никакой записки. В этот же день, но в 1996 году, покончила с собой его внучка, американская актриса Марго ХЕМИНГУЭЙ. А вообще в их семье пятеро человек уходили из жизни добровольно.

1994 В Медельине был убит 27-летний Андрес ЭСКОБАР, защитник футбольной сборной Колумбии. Десятью днями ранее на чемпионате мира по футболу он случайно забил гол в собственные ворота, что принесло победу сборной США и не позволило его команде продолжить борьбу, хотя перед началом первенства сборная Колумбии ходила в фаворитах.

2002 Над Боденским озером, Германия, столкнулись Ту-154 «Башкирских авиалиний» с детьми, летящими на отдых и почтовый «Боинг-757». Погибли 71 человек, в том числе - 52 ребёнка.