А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...

Источник материала: Виртуальный Брест

Как вам такой вариант ночной подсветки Кобринского моста?





Уже совсем скоро, 3 июля 2019 года состоится официальное открытие путепровода - с подземным переходом и остальными "плюшками".





Идея подсветить ночью мост замечательная - мало того, что свет есть в тёмное время, так ещё и красиво.







