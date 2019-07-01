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А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...

02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как вам такой вариант ночной подсветки Кобринского моста?

А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...

Уже совсем скоро, 3 июля 2019 года состоится официальное открытие путепровода - с подземным переходом и остальными "плюшками".

А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...

Идея подсветить ночью мост замечательная - мало того, что свет есть в тёмное время, так ещё и красиво.

А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...

А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...

 
 
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  Как вам такой вариант ночной подсветки Кобринского моста? Уже совсем скоро, 3 июля 2019 года состоится официальное открытие путепровода - с подземным переходом и...
 
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