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А вы уже видели новую подсветку на Кобринском мосту? Нет? Тогда смотрите...
02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как вам такой вариант ночной подсветки Кобринского моста?
Уже совсем скоро, 3 июля 2019 года состоится официальное открытие путепровода - с подземным переходом и остальными "плюшками".
Идея подсветить ночью мост замечательная - мало того, что свет есть в тёмное время, так ещё и красиво.
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