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В Бресте поздравили со 100-летним юбилеем Петрукович Анну Михайловну
02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С замечательной юбилейной датой 1 июля поздравили Петрукович Анну Михайловну представители руководства администрации Московского района г. Бреста, Совета районной ветеранской организации и ГУО «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района города Бреста».
«Спасибо Вам за житейскую мудрость, душевное тепло, материнский подвиг. Ваши родные и близкие, которые вместе с вами сегодня делят радость встречи этого знаменательного 100-летнего юбилея – убедительное тому подтверждение! Уважаемая Анна Михайловна, живите долго на радость детям, внукам и правнукам!» - отметила в приветствии и поздравлении заместитель главы администрации Московского района Алла Петровна Ульяницкая.
Анна Михайловна родилась в д.Воротное Пружанского района, более 25 лет проработала в колхозе, родила и воспитала восьмерых детей.
Крепкого Вам здоровья на многие годы, уважаемая Анна Михайловна! Пусть в Вашем доме царят тепло и уют, а родные и близкие окружают любовью и вниманием!
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С замечательной юбилейной датой 1 июля поздравили Петрукович Анну Михайловну представители руководства администрации Московского района г. Бреста, Совета...
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