В Бресте поздравили со 100-летним юбилеем Петрукович Анну Михайловну

Источник материала: Виртуальный Брест

С замечательной юбилейной датой 1 июля поздравили Петрукович Анну Михайловну представители руководства администрации Московского района г. Бреста, Совета районной ветеранской организации и ГУО «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района города Бреста».





«Спасибо Вам за житейскую мудрость, душевное тепло, материнский подвиг. Ваши родные и близкие, которые вместе с вами сегодня делят радость встречи этого знаменательного 100-летнего юбилея – убедительное тому подтверждение! Уважаемая Анна Михайловна, живите долго на радость детям, внукам и правнукам!» - отметила в приветствии и поздравлении заместитель главы администрации Московского района Алла Петровна Ульяницкая.





Анна Михайловна родилась в д.Воротное Пружанского района, более 25 лет проработала в колхозе, родила и воспитала восьмерых детей.





Крепкого Вам здоровья на многие годы, уважаемая Анна Михайловна! Пусть в Вашем доме царят тепло и уют, а родные и близкие окружают любовью и вниманием!







