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Стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки «Я рисую Брест»

02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 июля 2019 года в Художественном музее стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки-конкурса «Я рисую Брест».

Стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки «Я рисую Брест»

Конкурс посвящен 1000-летию города и отражает его самые интересные стороны. 55 человек в возрасте от 8 лет до 50+ принесли в Брестский областной краеведческий музей живописные работы, посвященные любимому городу. Здесь можно пройтись взглядом по фотографически точным старым улочкам, увидеть современные достопримечательности, познакомиться со старыми-новыми городскими традициями. Детские хлопушки и дедушка с внуком. Виолончель и улица. Художественный коллаж городских туристических символов…

Стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки «Я рисую Брест»

Некоторые работы привлекают профессионализмом, выверенными колеровками, точными мазками. Другие завораживают детской простотой и непосредственностью, яркостью гуаши или точностью тонких линий, вмешавшихся в акварельные переливы.

Стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки «Я рисую Брест»

Первым зрителям вернисажа повезло наслаждаться картинами под живую инструментальную музыку в исполнении ансамбля «ПараФраз» под руководством Александра Будько.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  1 июля 2019 года в Художественном музее стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки-конкурса «Я рисую Брест». Конкурс посвящен...
 
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