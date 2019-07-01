Стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки «Я рисую Брест»

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июля 2019 года в Художественном музее стартовал процесс зрительского голосования и выбора победителей выставки-конкурса «Я рисую Брест».





Конкурс посвящен 1000-летию города и отражает его самые интересные стороны. 55 человек в возрасте от 8 лет до 50+ принесли в Брестский областной краеведческий музей живописные работы, посвященные любимому городу. Здесь можно пройтись взглядом по фотографически точным старым улочкам, увидеть современные достопримечательности, познакомиться со старыми-новыми городскими традициями. Детские хлопушки и дедушка с внуком. Виолончель и улица. Художественный коллаж городских туристических символов…





Некоторые работы привлекают профессионализмом, выверенными колеровками, точными мазками. Другие завораживают детской простотой и непосредственностью, яркостью гуаши или точностью тонких линий, вмешавшихся в акварельные переливы.





Первым зрителям вернисажа повезло наслаждаться картинами под живую инструментальную музыку в исполнении ансамбля «ПараФраз» под руководством Александра Будько.