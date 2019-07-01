Источник материала: Виртуальный Брест

В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер, град) нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском , Дрогичинском и Ивановском районах Брестской области.







Отключались 92 линии электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторная подстанция, 200 населенных пунктов, 50 ферм.



68 ремонтных бригад РУП «Брестэнерго» оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению будут проводиться до наступления темного времени суток и подключения последнего потребителя.



Просим соблюдать осторожность и не приближаться ближе 8 метров к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о данных фактах в территориальные подразделения электрических сетей РУП «Брестэнерго».