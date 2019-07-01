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Отключались 92 линии электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторная подстанция, 200 населенных пунктов, 50 ферм
02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер, град) нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском,
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Отключались 92 линии электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторная подстанция, 200 населенных пунктов, 50 ферм
В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер, град) нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском...
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