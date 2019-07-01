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Отключались 92 линии электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторная подстанция, 200 населенных пунктов, 50 ферм

02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер, град) нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах Брестской области. 

Отключались 92 линии электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторная подстанция, 200 населенных пунктов, 50 ферм


Отключались 92 линии электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторная подстанция, 200 населенных пунктов, 50 ферм. 

68 ремонтных бригад РУП «Брестэнерго» оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению будут проводиться до наступления темного времени суток и подключения последнего потребителя. 

Просим соблюдать осторожность и не приближаться ближе 8 метров к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о данных фактах в территориальные подразделения электрических сетей РУП «Брестэнерго».

 
 
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  В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер, град) нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском...
 
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