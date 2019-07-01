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В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда
02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У памятника Наполеону Орда оторвало руку сильным ветром в г. Иваново.
Этим беды города не ограничились, смотрите:
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У памятника Наполеону Орда оторвало руку сильным ветром в г. Иваново. Этим беды города не ограничились, смотрите:
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