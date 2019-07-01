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В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда

02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У памятника Наполеону Орда оторвало руку сильным ветром в г. Иваново.

В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда

В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда

Этим беды города не ограничились, смотрите:

В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда
 В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда

В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда
 В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орда

 
 
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  У памятника Наполеону Орда оторвало руку сильным ветром в г. Иваново. Этим беды города не ограничились, смотрите:
 
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