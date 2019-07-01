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Счастливый пинчанин: мне помог Боженька (повезло, что тут сказать...)

02.07.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина припарковал свой микроавтобус под деревом, налетела буря, и дерево упало.

Счастливый пинчанин: мне помог Боженька (повезло, что тут сказать...)

Ива упала возле Евроопта на улице Карла Маркса

Большая ива упала во дворе общежития у супермаркета «Евроопт» по улице Карла Маркса. Казалось, что дерево повредило микроавтобус, но его хозяин Николай отделался лёгким испугом:

- Час назад спрятал свой бус в тенёк от солнца. Вдруг небо потемнело, и начался этот ветер. Увидел в окно, что дерево упало на мою машину. Подумал, что всё – попал на деньги, ведь это не страховой случай. Но нет, Боженька помог, и мой микроавтобус цел. Ведь это мой кормилец, я - индивидуальный предприниматель и занимаюсь перевозкой пассажиров.

Счастливый пинчанин: мне помог Боженька (повезло, что тут сказать...)

Казалось, что микроавтобус повреждён

Счастливый пинчанин: мне помог Боженька (повезло, что тут сказать...)

Но его хозяин рассказал, что ему повезло и авто целое

Счастливый пинчанин: мне помог Боженька (повезло, что тут сказать...)

Николай не останется без работы

 
 
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  Мужчина припарковал свой микроавтобус под деревом, налетела буря, и дерево упало. Ива упала возле Евроопта на улице Карла Маркса Большая ива упала во дворе...
 
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