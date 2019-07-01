Какими будут цены на квартиры в Минске этим летом

– С начала этого года и до апреля поступательно рос спрос на квартиры в Минске. В середине весны был пик роста, который совпал с возвращением на «вторичку» кредитов от, что конечно подстегнуло покупателей.

Но в мае ситуация изменилась. Из-за большого числа праздников спрос значительно просел и во второй половине месяца так и не смог вернуться на былой уровень.