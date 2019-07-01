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«Соответствует мировым стандартам». Владимир Караник о новом корпусе больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для тех, кому можно помочь. Новый корпус больницы паллиативного ухода «Хоспис» открыли в столице. Просторное, а главное, современное здание на Партизанском проспекте позволит решить вопрос с нехваткой свободных мест,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Корпус оснащен палатами со всеми удобствами, массажным кабинетом, мини-библиотекой и даже зимним садом, где каждый сможет заняться выращиванием цветов.
Ежегодно необходимую помощь здесь окажут почти 800 пациентов.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Наталья Наркевич, главный врач государственного учреждения «Больница паллиативного ухода «Хоспис»:
В новом корпусе будут проходить практику будущие специалисты. Также правилам по уходу готовы обучить каждого члена семьи.
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«Соответствует мировым стандартам». Владимир Караник о новом корпусе больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Минске
Новости Беларуси. Для тех, кому можно помочь. Новый корпус больницы паллиативного ухода «Хоспис» открыли в столице. Просторное, а главное, современное здание на...
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