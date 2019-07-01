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Власти отказались от стройки комплекса у Свислочи в центре Минска. Что предлагают взамен?
Источник материала: Tut.by
Мы несколько раз писали о том, что компания «Комкон» планирует построить между Свислочью и гостиницей «Беларусь» молодежный развлекательный комплекс. Но дело шло не совсем гладко. В итоге Мингорисполком предложил отменить строительство комплекса, а Александр Лукашенко это предложение поддержал. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в столичной мэрии.
Что это за проект и откуда он возник
В 1993 году ЗАО «Комкон» приобрело подземный бункер возле гостиницы «Беларусь». Соответственно, для обслуживания этого сооружения компании передался и земельный участок. Потом был архитектурный конкурс на предмет того, что здесь построить, но в связи с финансовыми вопросами это дело откладывалось до 2014 года, когда «Комкон» получило разрешение столичной мэрии на проектно-изыскательские работы.
Широкая же общественность
Кроме того, проект не
Что власть предлагает разместить на этой территории
В Мингорисполкоме рассказали, что в начале 2019-го мэрия предложила отказаться от строительства молодежного развлекательного комплекса. И Александр Лукашенко это предложение поддержал.
По мнению городских властей, на этой территории целесообразно будет разместить ландшафтно-парковый объект общегородского значения.
Правда, для размещения тут какого-либо государственного объекта надо будет решить вопрос с подземным бункером, который, напомним, находится в собственности «Комкона».
К слову, об участке в районе гостиницы «Беларусь» в конце 2018 года на совещании с руководством Мингорисполкома говорил и сам Александр Лукашенко.
— Надо оставить спуск от гостиницы к реке для отдыха. Но посмотрите, сколько там пустоты. И там нужен какой-то красивый объект, который бы вписался в существующую структуру, но ни в коем случае не перегрузить ее, — говорил тогда президент.
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Освоить этот участок земли хотели еще в 1990-е, но это дело постоянно откладывалось.
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