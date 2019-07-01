Власти отказались от стройки комплекса у Свислочи в центре Минска. Что предлагают взамен?

Источник материала: Tut.by

Мы несколько раз писали о том, что компания «Комкон» планирует построить между Свислочью и гостиницей «Беларусь» молодежный развлекательный комплекс. Но дело шло не совсем гладко. В итоге Мингорисполком предложил отменить строительство комплекса, а Александр Лукашенко это предложение поддержал. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в столичной мэрии.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

Что это за проект и откуда он возник

В 1993 году ЗАО «Комкон» приобрело подземный бункер возле гостиницы «Беларусь». Соответственно, для обслуживания этого сооружения компании передался и земельный участок. Потом был архитектурный конкурс на предмет того, что здесь построить, но в связи с финансовыми вопросами это дело откладывалось до 2014 года, когда «Комкон» получило разрешение столичной мэрии на проектно-изыскательские работы.

Широкая же общественность узнала о планах застройки этого куска земли в феврале 2018 года. На обсуждении влияния комплекса на экологию района выяснилось: на территорию строительства не согласован проект детального планирования (ПДП). Экологическую экспертизу проект прошел лишь при условии утверждения ПДП, но его так и не утвердили.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

Кроме того, проект не смог пройти «Главгосстройэкспертизу» и простой его корректировкой обойтись тут было невозможно. Поэтому в начале 2019 года с просьбой решить судьбу объекта обратились к Александру Лукашенко.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

Что власть предлагает разместить на этой территории

В Мингорисполкоме рассказали, что в начале 2019-го мэрия предложила отказаться от строительства молодежного развлекательного комплекса. И Александр Лукашенко это предложение поддержал.

По мнению городских властей, на этой территории целесообразно будет разместить ландшафтно-парковый объект общегородского значения.

Правда, для размещения тут какого-либо государственного объекта надо будет решить вопрос с подземным бункером, который, напомним, находится в собственности «Комкона».

К слову, об участке в районе гостиницы «Беларусь» в конце 2018 года на совещании с руководством Мингорисполкома говорил и сам Александр Лукашенко.

— Надо оставить спуск от гостиницы к реке для отдыха. Но посмотрите, сколько там пустоты. И там нужен какой-то красивый объект, который бы вписался в существующую структуру, но ни в коем случае не перегрузить ее, — говорил тогда президент.