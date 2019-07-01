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Парад ко Дню Независимости Беларуси пройдет с особым размахом
02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся ко Дню Независимости. Третьего июля исполняется 75 лет со дня освобождения страны от нацистских захватчиков. Поэтому парад пройдет с особым размахом. Заключительная репетиция состоялась накануне поздно вечером. Кто участвует в шествии, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
В этом году парад начинается в небе. Над Минским проспектом лучшие образцы военной авиации Беларуси и России: вертолеты, транспортные самолеты, ракетоносцы, истребители. На генеральной репетиции уже нельзя допустить ни одной неточности.
На земле пешую колонну возглавляют суворовцы. Это традиция. Они – будущее Вооруженных сил Беларуси. Сейчас курсанты задают темп для всех остальных участников.
Этот парад будет особенно красив, обещают организаторы. По проспекту пройдут
Рядом с военными чеканят шаг внуки и правнуки партизан. Предки участвовали в самом массовом освободительном движении за всю историю войн. Немецко-фашистские захватчики прозвали их «вторым фронтом».
Замыкают пешую колонну гости. Военнослужащие России и Китая – уже не новички на параде. В этом году к ним присоединились участники из шести стран. Рядом с белорусами пройдут знаменные группы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Вслед за пешими колоннами выходит военная техника. Во главе – легендарный Т-34 символ Великой Отечественной войны. За ним новинки отечественного военпрома: модернизированные «Бук», «Ураган», «Оса». Самое мощное оружие ракетных войск –
Выступление роты почетного караула всегда ждут с особым трепетом. К юбилейной дате бойцы «в белых перчатках» полностью обновили программу. Некоторые элементы исполнят впервые. Посмотреть шоу на трибуны пришли несколько тысяч зрителей.
- Что больше всего понравилось?
- Все: и техника, и сам парад.
- Что тебе понравилось?
- Мне понравилась больше всего ходьба.
Почти 4 тысячи человек и около 300 единиц военной техники 3 июля покажут то, ради чего тренировались несколько месяцев. А завершит парад театрализованное представление.
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Накануне прошла генеральная репетиция шествия. В этом году в параде впервые примут участие сотрудницы МВД, а также военнослужащие семи стран Содружества.
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