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Парад ко Дню Независимости Беларуси пройдет с особым размахом

02.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся ко Дню Независимости. Третьего июля исполняется 75 лет со дня освобождения страны от нацистских захватчиков. Поэтому парад пройдет с особым размахом. Заключительная репетиция состоялась накануне поздно вечером. Кто участвует в шествии, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

В этом году парад начинается в небе. Над Минским проспектом лучшие образцы военной авиации Беларуси и России: вертолеты, транспортные самолеты, ракетоносцы, истребители. На генеральной репетиции уже нельзя допустить ни одной неточности.

На земле пешую колонну возглавляют суворовцы. Это традиция. Они – будущее Вооруженных сил Беларуси. Сейчас курсанты задают темп для всех остальных участников.

«Главное – единообразие. Создается общая картинка, и это очень хорошо видно на экране телевизоров. Мы хотим показать красоту, чтобы люди увидели красоту парада», – рассказал курсант суворовского училища Эрик Кореник.

Этот парад будет особенно красив, обещают организаторы. По проспекту пройдут три женских расчета. Среди них впервые – прекрасная половина Министерства внутренних дел. Признаются: готовятся, словно на бал: нарядная форма, каблуки и макияж.

«Здесь представлены самые красивые и самые умные, самые профессионально подготовленные девушки. У нас, как видите, парадная форма одежды. Немножечко украсили нам ее шелковыми белыми платочками», – отметила замначальника управления по наркоконтролю МВД Республики Беларусь Екатерина Шелегова.

Рядом с военными чеканят шаг внуки и правнуки партизан. Предки участвовали в самом массовом освободительном движении за всю историю войн. Немецко-фашистские захватчики прозвали их «вторым фронтом».

Замыкают пешую колонну гости. Военнослужащие России и Китая – уже не новички на параде. В этом году к ним присоединились участники из шести стран. Рядом с белорусами пройдут знаменные группы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Для меня большая честь представить свою страну на праздновании Дня независимости Республики Беларусь, а также освобождения от немецко-фашистских захватчиков», – заявил гвардии капитан, подразделение национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики Максат Рахимдинов.

Вслед за пешими колоннами выходит военная техника. Во главе – легендарный Т-34 символ Великой Отечественной войны. За ним новинки отечественного военпрома: модернизированные «Бук», «Ураган», «Оса». Самое мощное оружие ракетных войск – «Полонез».

Выступление роты почетного караула всегда ждут с особым трепетом. К юбилейной дате бойцы «в белых перчатках» полностью обновили программу. Некоторые элементы исполнят впервые. Посмотреть шоу на трибуны пришли несколько тысяч зрителей.

«Это праздник, День независимости. И мы считаем, что важно объяснять детям и этими примерами показывать силу, мощь нашего государства. Нашей Беларуси», – говорит мужчина.

- Что больше всего понравилось?

- Все: и техника, и сам парад.

- Что тебе понравилось?

- Мне понравилась больше всего ходьба.

Почти 4 тысячи человек и около 300 единиц военной техники 3 июля покажут то, ради чего тренировались несколько месяцев. А завершит парад театрализованное представление.



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Накануне прошла генеральная репетиция шествия. В этом году в параде впервые примут участие сотрудницы МВД, а также военнослужащие семи стран Содружества.
 
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