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Известный этнокомплекс «Наносы» подешевел в два раза, но покупателя нет. Как он выглядит теперь

02.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запланированный на 4 июля аукцион по продаже этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский» не состоится. На электронные торги с начальной ценой в 4,9 млн рублей никто не зарегистрировался. Возможно, на повторном аукционе цену снизят. Что теперь из себя представляет объект продажи — в нашем фоторепортаже.


Бизнесмен Евгений Новосельцев открыл этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» на берегу Нарочи четыре года назад. На его создание инвесторы потратили несколько миллионов долларов.


Комплекс позиционировался как воссозданная этнодеревня, в которой каждый желающий мог отдохнуть в одном из 11 домов.


Владелец не скупился на строительство — все здания в этнодеревне добротные, со всеми удобствами и выглядят вполне аутентично — каменные фундаменты, крепкие срубы, дранка на крыше. «Деревенские» улицы выложены колотым камнем.


Комплекс заработал в январе 2015 года. А уже в феврале 2018 года его выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов — покупателя не нашлось. А в августе прошлого года компанию «Агроэкоотдых», которая владеет комплексом, объявили банкротом. В начале же 2019 года в аварии погиб создатель «Наносов» Евгений Новоселецкий.



В июне этого года «Наносы» выставили на электронные торги с начальной ценой в 4,9 млн рублей, или около 2,3 млн долларов. Но желающих пока не нашлось — на запланированные на 4 июля 2019 года торги никто не зарегистрировался. Как нам объяснили в Центре промышленной оценки, при повторном проведении аукциона цена может измениться в меньшую сторону.



В лот входят 12 гостевых домов площадью от 70 до 150 «квадратов», дом-музей, здание пожарного поста и хозблока, хозпостройки, водяные мельницы, искусственные водоемы, купели, водная техника, квадроциклы, другая техника, животные и прочее имущество.


Общая площадь продаваемых зданий — около 2,6 тысячи квадратных метров.


Весь комплекс занимает довольно большую территорию — 2,7 гектара. Земля предоставлена государством в аренду до 2111 года.


Несмотря на то, что управляющая компания является банкротом, комплекс продолжает работать в прежнем режиме и туристы здесь есть всегда.


При каждом доме есть курятник с породистыми курами, петухами и цесарками. По желанию гостей в утреннее меню включат свежие яйца или омлет. В каждом домике есть сауна и купель.



В Наносах работает старинная водяная мельница с жерновами. Сами мелют муку, из которой потом пекут свой хлеб.


На территории комплекса расположен также музей самоваров.


Отметим, что комплекс не имеет своего выхода к Нарочи. Но это не проблема — совсем рядом находится яхт-клуб на берегу.




Дом погибшего бизнесмена также находится в Наносах — в самом конце деревни. Его продают за 2,8 млн рублей.


 
 
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Аукцион по продаже этнокомплекса «Наносы-Новоселье» на Нарочи не состоялся - никто не зарегистрировался.
 
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