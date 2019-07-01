«Когда бывший муж приходил к сыну, я не открывала дверь. Он подал в суд». Адвокат отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Ситуация, из-за которой наша читательница обратилась в редакцию, не редкость: после развода родители не могут договориться о том, по какому графику им общаться с сыном. Обращение в суд не помогло: его результат категорически не устроил автора письма — маму ребенка. Стоит ли обжаловать решение суда и каков процент успеха в подобных делах? Отвечает адвокат.

Если вы также попали в трудное положение и вам нужна помощь адвоката, вы можете обратиться в нашу редакцию по адресу lina@tutby.com. Просим вас подробно рассказать про обстоятельства, в которых вы находитесь, чтобы адвокат мог дать им объективную оценку.



Фото: pravo-sfera.ru

— Мы с бывшим мужем долго не могли договориться о том, как он будет общаться с нашим сыном. Мне хотелось какой-то определенности, а муж кричал, что это его ребенок и он имеет право видеть его, когда захочет. Бывало, мы с ребенком спланируем выходные, а папа приезжает и требует отдать сына ему, потому что он, оказывается, тоже хочет провести с ним время. По вечерам ко мне приезжал регулярно: с ребенком не пообщается толком, но зато проверит, где я — дома, не дома, и если дома, то с кем. Устроить скандал — всегда пожалуйста.

В итоге я вообще перестала давать ему видеться с ребенком. И дверь не открывала, потому что невозможно было так жить. Он в ответ вызывал милицию несколько раз, но милиция ничего не сделала.

Тогда бывший муж подал иск, чтобы суд установил, как ему общаться с сыном. Мне этот иск пришел по почте, и когда я его прочитала — сразу поняла, что суд не вынесет такое решение. Мне казалось, что там прописан просто бредовый вариант, при котором я вообще ничего спланировать не смогу — все время разорвано.

Но самое смешное, что суд взял и вынес решение, по которому общаться с сыном мой бывший муж будет практически так, как он и попросил. Причем о том, почему суд так постановил, в решении ничего не сказано — оно вообще на паре листов уместилось.

После вынесения решения прошло уже семь дней. То есть почти половина срока, который отведен, чтобы подать жалобу. Но я никак не могу определиться — имеет ли смысл жаловаться?

Со мной в суде был адвокат, и он говорит, что у меня на руках вроде как не все решение. Не хватает одной его части — мотивировочной. И предлагает запросить ее у суда.

Но если нет смысла подавать жалобу, я бы не хотела больше идти в суд и позориться перед бывшим мужем. Какая вообще статистика — меняют что-то по таким делам новые суды или нет? И может, мне реально помочь эта мотивировочная часть, о которой говорит адвокат? Татьяна, дайте совет, пожалуйста.

Комментарий адвоката:

адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Есть старый анекдот о том, что средняя температура по больнице составляет 36,6 градусов. Он наглядно демонстрирует, насколько абсурдным в некоторых случаях может быть использование статистики.

Так и вы хотите оттолкнуться от информации о том, как «в целом» рассматриваются апелляционные жалобы по схожим с вашим делам. Ответ очевиден — по-разному. Все зависит от того, насколько законным и обоснованным было решение суда первой инстанции, а также от того, насколько весомые доводы приведены в апелляционной жалобе в пользу необходимости его изменения или отмены.

В действительности же вас интересует не ситуация с обжалованием таких решений по республике в целом, а возможность отмены или изменения судом апелляционной инстанции конкретного решения — по вашему делу.

Я полностью согласна с мнением коллеги: чтобы оценить законность и обоснованность этого решения нужно обратиться в суд с заявлением об изготовлении мотивировочной части решения, а по ее готовности — ознакомиться с ней.

Дело в том, что именно в мотивировочной части есть ответы на вопросы о том, какими доказательствами руководствовался суд, принимая решение по делу.

Обратите внимание: в соответствии со ст. 302 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), решение по делу состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Важно: мотивировочная часть решения должна содержать ответы на вопросы, предусмотренные п.п.1−5 ст. 300 ГПК Республики Беларусь, а в случае составления ее не в совещательной комнате должна быть изложена в виде отдельного документа и содержать указание на решение, в отношении которого она составлена (ч.2 ст. 305 ГПК Республики Беларусь).

Справочно: в соответствии с п.п.1−5 ст. 300 ГПК Республики Беларусь, при вынесении решения суд должен рассмотреть следующие вопросы:

какие факты входят в предмет доказывания каждой из сторон, третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора;

какие из этих фактов установлены с помощью достоверных доказательств и какие не установлены;

почему отвергаются те или иные доказательства;

чьи требования или возражения в итоге оказались обоснованными полностью или частично;

какие акты законодательства должны быть применены по этому делу.

Поскольку ваше решение не мотивировано, ответы на указанные выше вопросы из него не усматриваются.



Фото: sprotyv.info

Обратите внимание: мотивировочная часть (обоснование) решения составляется в случаях, предусмотренных ст. 305 ГПК Республики Беларусь.

Следует знать: мотивировочная часть (обоснование) решения составляется, в том числе, по требованию юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Такое требование может быть заявлено до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения и в течение десяти дней после его оглашения (п. 1 ч.1 ст. 305 ГПК Республики Беларусь).

Важно учитывать: апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции подается в пятнадцатидневный срок со дня:

вынесения решения; вручения лицу, имеющему право на апелляционное обжалование, по его требованию решения с мотивировочной частью (ст. 403 ГПК Республики Беларусь).

Что это значит: если вы до истечения 10 дней с момента вынесения решения подадите в суд заявление об изготовлении мотивировочной части решения, то пятнадцатидневный срок на обжалование этого решения потечет для вас только с момента получения копии мотивировочной части.

Кроме мотивов, которыми руководствовался суд при принятии решения, для оценки перспективы обжалования нужно знать иные детали прошедшего судебного разбирательства, включая:

позицию по делу вашего бывшего супруга. То есть: предложенный им порядок общения; доводы и доказательства, на которых он основывал свои требования; позицию по делу органов опеки и попечительства. То есть: какой порядок общения они полагали целесообразным установить в своих заключениях по делу; на чем основывали свои заключения; вашу позицию по делу; прежде всего, вы и ваш представитель выражали ее в своих устных пояснениях в судебных заседаниях.

На заметку: имеет смысл проверить, насколько полно она зафиксирована в указанных протоколах (подробно этот вопрос был рассмотрен в статье: «Советы адвоката: Мне не нравится, как судья и ее секретарь ко мне относятся. Как обжаловать судебный протокол?» ).

Кроме того, выразить свою позицию по делу вы могли также путем подачи своих письменных возражений против иска и (или) встречного иска с желаемым порядком общения бывшего супруга с сыном.

Из этих документов будет ясно, на каких доводах, возражениях и доказательствах вы строили свою позицию.

Ваш адвокат владеет информацией по каждому из указанных выше пунктов. Поэтому для полноты картины по делу ему, действительно, не хватает только мотивировочной части решения суда.

Мой личный совет: в ситуации, которая сложилась, я рекомендую вам заказать мотивировочную часть решения. Во-первых, это даст вам больше времени на обдумывание ситуации. Во-вторых, это не обязывает вас впоследствии обжаловать решение. В-третьих, ознакомление с мотивировочной частью позволит оценить законность решения суда, доказанность и обоснованность выводов, положенных судом в его основу. Это позволит сделать взвешенный вывод о целесообразности обжалования решения суда.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: апелляционную жалобу, юридическое обоснование вашей позиции, заявления (в том числе, о составлении мотивировочной части решения суда и об ознакомлении с протоколом судебного заседания), запросы, ходатайства, поможет составить замечания на протокол судебного заседания, и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.