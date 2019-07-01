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Мексиканский город засыпало двухметровым слоем града
02.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Мощный град обрушился 30 июня на шесть районов крупного мексиканского города Гвадалахара (штат Халиско), в результате чего транспортные средства и здания оказались под слоем льда высотой до двух метров. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
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Мощный град обрушился 30 июня на шесть районов крупного мексиканского города Гвадалахара (штат Халиско), в результате чего транспортные средства и здания оказались...
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