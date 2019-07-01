Болит горло- чем лечить в домашних условиях, простые рецепты

Источник материала: Новости Хотимска

Что делать, когда болит горло, чем лечить в домашних условиях? Этот вопрос возникает у тех, кто сталкивается с простудными заболеваниями. Зимой мы наблюдаем первые симптомы простуды и гриппа, это знак, что пришло время восстановления запасов в домашней аптечке. Коммерческие препараты могут снятьсимптомы, но не помогут иммунитету. Может поэтому стоит применить домашние способы, они гораздо результативнее и безопасны организму, кроме того, помогут быстрее победить любую боль и заболевание. Сегодня рассмотрим, лечение горла с помощью народных средств.

Причины возникновения боли в горле

Чаще, причиной появления воспалительного процесса в горле, именуемого фарингитом, становятся различные факторы: вирусы, бактерии, грибки, переохлаждение, по причине предрасположения к заболеванию. К таким людям относят:

Курильщиков

Аллергиков

Людей, употребляющих много алкогольных напитков

С проблемами пищеварения

С сердечными, почечными и легочными заболеваниями

Людей с нарушением иммунитета

Тех, кого часто мучает проблема авитаминоза

Те, у кого особенное строение горла

Лиц, у которых деятельность связана с химикатами в загрязненном воздухе

Людей, с нарушенной эндокринной системой и присутствует сахарный диабет

Эти люди, в большей степени подвержены заболеванию фарингитом. Если вы часто жалуетесь на больное горло, не ждите, пока заболевание приобретет хронический характер, обратитесь к доктору, так избавитесь от лишних проблем со здоровьем.

Как вылечить горло без лекарств

Прежде всего, требуется соблюдение постельного режима. Из простых способов быстро снять боль в горле народными средствами помогут полоскания настоями из трав и подручных средств, которые найдутся в каждом доме.

1.Соль

Хоть и не звучит приятно, но полоскание горла теплой соленой водой очень хороший способ убрать покраснения в больном горле. Натрий, содержащийся в соли удалит слизь из клеток и уменьшит отек слизистой оболочки в полости рта и горла, очистит пазухи.



В стакан теплой воды насыпьте половинку чайной ложки соли. Позвольте соли раствориться, полоскайте горло три раза в день. Процедура позволит снять боль и смягчит глотание.

2.Чеснок

Свежий чеснок содержит природный антибиотик – аллицин, который поможет организму в борьбе с инфекцией в горле. Он стимулирует воздействие на иммунную систему и уменьшает раздражение, вызванное микробами. Чеснок не нужно специально настаивать и готовить, пара зубчиков найдется на каждой кухне.





Свежий зубчик чеснока (не полную головку!) нарежьте на ломтики. Их можно сосать и прикладывать к внутренней части щек. Не удивляйтесь, когда заметите небольшой отек, вызванный чесноком, его возможно избежать, не держа кусочков во рту в одном месте, а перемещая их вдоль десен некоторое время. Таким образом лечится боль в горле в домашних условиях, не прибегая к лекарствам.

3.Гвоздика

Содержит эвгенол – натуральное болеутоляющее и антибактериальное вещество. Гвоздика используется в медицине сотни лет. В XIX-веках стоматологи часто применяли эфирное масло гвоздики, она утоляет зубную боль. Применяйте ее только в случае, присутствия боли в горле, потому что провоцирует раздражение в желудке.





Возьмите несколько целых гвоздик. Их можно сосать до тех пор, пока не размякнет, а затем жевать, в виде жвачки. При проглатывании остатков она не нанесет вреда. По необходимости, повторяйте жевание гвоздики 2-3 раза в день, пока боль в горле не пропадет.

4.Шалфей

Удивительная трава. Имеет кровоостанавливающие и антибактериальные свойства, уменьшающие отек тканей. Кислоты фенола, содержащиеся в шалфее присутствует в слюне. Легко доступная трава сочетается с солью, уменьшает отек и боль в горле.





Чтобы подготовить шалфеевую жидкость для полоскания горла, залейте две чайные ложки травы шалфея одним стаканом кипятка. Листья возьмите свежие либо сушеные, не важно, эффективность настоя не уменьшится. Накройте чашку и оставьте на 20 минут. Далее добавьте половинку чайной ложки соли и перемешайте. Полоскайте горло так часто, пока не почувствуете, что боль и опухоль проходят.

5.Мед

Возможности использования меда в медицине хорошо известны, ничего удивительного в том, что во время первых симптомах простуды мы принимаем чай и молоко с медом. Мед насыщен антибактериальными и антиоксидантными свойствами, поэтому на протяжении веков прекрасно подходит, в качестве препарата больному горлу. Смягчает ткани, охваченные воспалением, не вызывая сухости препятствует развитию микробов.





Мед используют в роли подсластителя чая. Лучше всего подойдет с мятой и корицей – кроме того, мята поможет инфицированным пазухам, а корица содержит антиоксиданты. Чаще пьют растворенным в стакане теплой воды или едят ложками.

6.Трава эвкалипта

Эвкалиптовые листья имеют удивительные лечебные качества. Эвкалипт легко избавляет от паразитов, бактерий, снимает воспаления и поднимает иммунитет. Для лечебных полосканий приготовьте настой: на стакан кипятка, одна столовая ложка сухого эвкалипта. Заварить, настоять, отфильтровать и полоскать в течение всего дня, чем чаще, тем лучше.

7.Свекольный сок

Легко справляется с грибками, паразитами и микробами в воспаленном горле. Понадобится свежевыжатый сок свеклы один стакан, разбавить охлажденной кипяченой водой и добавить 1 ст. ложку яблочного уксуса. Полоскать 5-6 раз в сутки.





8.Ромашковый настой

Подойдет аптечная либо дикорастущая ромашка. Одну столовую ложку ромашки залить двумя стаканами кипятка и настоять тридцать минут. Остудить и полоскать горло каждые пару часов. Ромашка, антисептическими и противовоспалительными свойствами снимет болезненные ощущения и избавит от першения.

9.Яблочный уксус

Данное полоскание лучше всего подойдет, когда отсутствуют в ротовой полости ранки и повреждения, поскольку уксус способен усугубить раздражение слизистой. А в остальном, его действие ничем не хуже всех представленных выше, и также эффективно поможет с больным горлом. Подготовьте стакан теплой воды и добавьте столовую ложку яблочного уксуса. Полоскайте горло, пока не почувствуете, что боль уходит.

10.Фурацилин

Эффективное, но к сожалению забытое средство. Поможет избавиться от неприятных ощущений, снимет отек, воспаления и не даст прогрессировать болезни. На стакан воды берут одну таблетку фурацилина. Воду лучше подогреть, до состояния кипения, потому как фурацилин трудно растворим. Помешивать до максимального растворения, затем отфильтровать через плотную марлю или с помощью ватного диска, чтобы не растворившиеся кристаллы не спровоцировали раздражение слизистой во рту. Полоскают горло не менее шести раз в день, по пять минут. Чтобы усилить эффект, в раствор добавляют перекись водорода 3% либо спиртовую настойку календулы.

11.Настойка прополиса

С осложненными формами фарингита и ларингита поможет только прополис. На 50 г воды разведите 40 капель 10 % спиртовой настойки прополиса. Полоскайте больное горло два раза в день незадолго до приема пищи. Если почувствовали только первые симптомы першения горла, отломите маленький шарик прополиса и положите на всю ночь за щекой.





Лечение больного горла ингаляциями

В ингаляциях могут использоваться те же травы, что и в полосканиях, кроме этого эффективны будут эфирные масла эвкалипта , сода и вареный картофель.

Будьте внимательны, проведение данной процедуры не рекомендовано людям, болеющим астмой, с наличием повышенной температуры, маленьким детям.

Проведите ингаляцию в домашних условиях, подберите миску среднего размера либо кастрюльку. В ней заваривается необходимое средство. Вы опускаетесь над ним на расстоянии 20 см и накрываетесь полотенцем, без доступа воздуха. Вдыхая пары растворенного средства в течение нескольких минут, проходят воспалительные процессы в горле, уничтожаются микробы, облегчается процесс глотания. В аптеке продается специальный ингалятор.

Лечение компрессами

Быстрый способ вылечить горло наложить компресс, он снимает болевые ощущения и воспаление.

Готовят компресс из творога. Его необходимо хорошенько отжать, распределить на отрезке хлопчатобумажной ткани, свернуть вдвое и обернуть вокруг шеи на ночь, сверху покрыть теплым шарфом.

Прогревание горла солью. Разогрейте немного соли на сковороде и поместите в льняной мешочек. Приложите к горлу до момента его остывания. Соль долго сохраняет тепло, соответственно послужит хорошим прогревающим средством.





Капуста с медом. Взять один большой лист капусты и опустить в кипящую воду, чтобы стал мягче. Затем смазываем медом и прикладываем к больному горлу на четверть часа.

Компресс с водкой. Манипуляции такие же, как и с компрессом из капусты. Разведите в равных частях водку с водой, намочите большой кусок ваты и приложите к горлу, сверху наложите ткань. Если возникли неприятные ощущения, аллергия, данный метод не используйте. Уберите с горла компресс и промойте шею водой.

Картофельный компресс. Картофель помогает не только при ингаляциях, но и используется в компрессах. Стоит просто отварить пару картошек в мундирах. Поместите их на марлевую повязку и разомните вилкой, накрыв вторым слоем марли, приложите к горлу и обмотайте полотенцем до утра. Утром ощущения вас приятно удивят.

Бальзам “Звездочка” и эвкалиптовое эфирное масло. Эти средства наносят на горло и грудь, сверху укутывают теплой тканью. В таком положении следует лежать пару часов, позже повторить. Всем известно, какими качествами обладает бальзам, в этом случае эвкалиптовые свойства ему не уступают. Ароматные масла в составе этих средств невероятно положительно воздействуют на состояние больного.

Ванночки для ног. Незаменимое средство при первых симптомах боли в горле. На наших ногах находятся множественные рефлекторные точки, по ним определяется очаг заболеваний. Больное горло здесь не исключение. Воздействие тепла на стопы активизирует кровоток, и посылает сигналы нашему иммунитету. Для этих целей используют горчичный порошок. Растворите его в тазике с горячей водой и погрузите туда ноги на 10-15 минут, подливая горячей воды. После процедуры насухо вытереть ноги и надеть теплые носки из шерсти.

Единственное противопоказание после ванночек, возможно повышение температуры, в таком случае рекомендуют отказаться от процедуры.

Красное горло у ребенка лечение

Обнаружив подобные симптомы, рекомендуется показать ребенка врачу, не ждите пока заболевание перейдет в хроническое состояние. Лечение больного горла у ребенка допускает применение народной медицины, но лишь в качестве дополнительной терапии. Основными методами служат всё те же рецепты:

Употребление теплых напитков, имбирный чай с медом и лимоном, травяные отвары:ромашка, шалфей, шиповник. Полоскания, если ребенок уже достиг трехлетнего возраста. Все также применяется соль, эвкалипт, сода, Теплые компрессы, для деток старше двух лет. Используют ингаляции с различными эфирными маслами( ромашка, эвкалипт). В половине литра воды разводят несколько капель масла и вдыхают пары под накрытым полотенцем 5-10 мин.

Если часто болит горло, первым же делом задумайтесь об иммунитете. Любые средства здесь будут в помощь. Первым делом вспомните о фруктах и меде. Это незаменимый источник иммунитета. Чтобы поддержать здоровье принимайте сильнодействующее средство, лук с медом, пейте имбирный чай, молоко с медом, редьку с медом (не слишком приятна на вкус, но очень эффективна).





Правильно питайтесь и насыщайте свой организм витаминами. Пейте больше воды, она способна избавлять от вредных токсинов и микроорганизмов.

Много природных обезболивающих средств, применяемых от симптомов простуды без труда возможно найти в каждой кухне, не ищите дополнительных оправданий, а попробуйте их на практике. Когда болит горло, вылечить в домашних условиях, помогут самые простые средства. Просмотрите шкафчик со специями, поставьте чайник и начните борьбу с микробами!

Делитесь с нами рецептами здоровья и не болейте!