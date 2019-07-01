Источник материала: Новости Хотимска

Единственное из чудес света сохранившемся до наших времен это Великая пирамида в Гизе. Считается что это сооружение построили в 2650 году примерно до нашей эры и предназначалась гробницей для одного из египетских фараонов Хуфу (Хеопса). Ни удается найти ни одной надписи постройки пирамиды в Гизе, по этому точная дата не установлена.Ну как люди могли построить такую махину, кое какие тайны удалось разгадать, пирамида в Гизе примерно строилась 23 года, есть рисунки на гробницы одного чиновника из Саккары которого звали Ти, из четвертой династии. Там изображены рабочие и они устанавливают огромный обелиск и статую используя при этом сани и веревку. Некоторые блоки весили 40 тон и доставлялись из Асуана, он находится 620 миль от плато Гизы, перепроверяли через Нил и потом на сани ложи ли блок, и по спиральной рампе тощи ли блоки на Великую пирамиду, сама она была не из цельных блоков внутри много обломков так что каждый камень шел в нее.Другая теория, говорит что пирамида в Гизе была построена пришельцами или древней цивилизаций если связать эти теории, скорей выходит что кто дал египтянином знания и инструменты для создания такого чуда, ну где тогда доказательство достоверно их нет например неизвестно как они пилили камни с такой большой скорости, на некоторых блоках остались следы от отверстий идеального размера не которые камни тверже гранита распилены идеально, и т. д. настоящия загадка истории. Под плато имеются полости возможна потайные ходы, также еще и под Сфинксом тоже есть интересные полости их связывают с Атлантидой.





И они простоят еще не одно тысячелетия ?