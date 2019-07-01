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Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта создадут в «Великом камне»

02.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта появится в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Сегодня здесь во время первого Форума по искусственному интеллекту компания International Intelligent Machines Co. Ltd и Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси подписали соответствующий меморандум, передает корреспондент БЕЛТА.

«Документом определены этапы создания института. В нем содержится ряд направлений, которые интересны как китайской, так и белорусской стороне, связанные с интеллектуальной робототехникой, навигацией роботов, системами интеллектуального видения, речевыми интерфейсами», — рассказал журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики Александр Тузиков.

По его словам, к непосредственной реализации проекта стороны планируют приступить в начале 2020 года, до конца же этого года необходимо решить все организационные вопросы, а также вопрос финансирования.

Сотрудничество с китайской компанией будет способствовать развитию новых инновационных технологий в Беларуси, подчеркнул Александр Тузиков. Он отметил, что области искусственного интеллекта Китай уделяет огромное значение. В 2017 году страна приняла программу, по которой планирует стать мировым лидером в этой сфере. В развитие данного направления Китай вкладывает огромные деньги.

В свою очередь гендиректор по технологиям International Intelligent Machines Co. Ltd Хуан Вэй Вэй уверен, что создание совместного института позволит странам вывести сотрудничество в области искусственного интеллекта на совершенно новый уровень, поскольку стороны будут взаимодополнять друг друга. «После сегодняшнего форума наше сотрудничество обязательно станет образцом в этой сфере», — убежден Хуан Вэй Вэй. Также он считает, что это взаимодействие принесет пользу не только Беларуси, но и соседним странам.

По словам главного исполнительного директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэна, создание института будет способствовать не только увеличению научного потенциала двух стран, но и развитию высоких технологий в Китайско-белорусском индустриальном парке в целом.

Первый Форум по искусственному интеллекту проходит в рамках инициативы «Пояс и Путь». Его участники обсуждают развитие искусственного интеллекта и то, как он может расширить возможности экономики; помощь в модернизации данной отрасли, чтобы белорусская экономика достигла опережающего развития, ряд других вопросов.

Организаторами форума являются китайско-белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», Национальная академия наук Беларуси, International Intelligent Machines Co. Ltd.

 
 
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Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта появится в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Сегодня здесь во время...
 
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