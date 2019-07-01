Беларусь рассчитывает на содействие ЮНВТО при подготовке концепции развития туризма до 2035 года

Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь рассчитывает на содействие Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при подготовке концепции развития туризма до 2035 года, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на встрече с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для нас важно развитие туризма, у нас есть потенциал, но, наверное, мы его не в полной мере используем. Поэтому готовы выслушать ваши рекомендации, — сказал Игорь Петришенко. — Мы готовим концепцию развития туризма до 2035 года, планируем откорректировать закон «О туризме», интересны предложения ЮНВТО, адаптированные к условиям нашей страны».

Вице-премьер напомнил, что при Совете Министров создан межведомственный экспертно-координационный совет по туризму. В его составе специалисты, которые работают по отдельным секторальным направлениям, чтобы предложить, как развивать тот или иной вид туризма.

Зураб Пололикашвили заверил, что в его лице Беларусь получила надежного друга и коллегу в структуре организаций ООН. «Мы считаем, что наша экспертиза и участие в планировании стратегии до 2035 года и закона «О туризме» возможна, будем рады участвовать в этом процессе», — отметил он.

По мнению генсека Всемирной туристской организации, Беларуси стоит сосредоточиться на двух направлениях — привлечении туристов в Минск как столицу страны и развитии агроэкотуризма, что позволит вовлечь в туристическую отрасль и регионы. «У вас очень большой потенциал в туризме и возможности, много интересных мест», — считает он.

Всемирная туристская организация — ведущая международная организация в сфере туризма, созданная для обсуждения вопросов развития туризма, оказания консультативной и организационной помощи. Объединяет 158 государств, Беларусь стала членом организации в 2005 году. ЮНВТО является специализированным учреждением ООН, штаб-квартира находится в Мадриде (Испания).